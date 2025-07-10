Aliyev ve Paşinyan Münih'te Görüştü

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, normalleşme sürecindeki tüm konuların çözümünde aracısız ikili müzakerelerin en verimli format olduğunu teyit etti.

Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı, Aliyev ile Paşinyan'ın Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) başkenti Abu Dabi'de gerçekleştirdikleri görüşmeye ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Açıklamaya göre taraflar, Azerbaycan ile Ermenistan arasındaki normalleşme gündeminin çeşitli boyutlarını ele aldı.

Normalleşme süreciyle ilgili tüm konuların çözümünde ikili aracısız müzakerelerin en verimli format olduğunu teyit eden taraflar, bu çerçevede sonuç odaklı diyalogların devam ettirilmesi konusunda mutabakata vardı.

Sınırların belirlenmesi sürecinde kaydedilen ilerlemeleri değerlendiren liderler, bu yönde yürütülen çalışmaların sürdürülmesi için ilgili devlet komisyonlarına gerekli talimatları verdi.

Ayrıca, güven artırıcı önlemler ile ikili görüşmelerin devam ettirilmesi yönünde de anlaşmaya varıldı.

Azerbaycanlı diplomatik kaynaklardan edinilen bilgilere göre, yapıcı atmosferde geçen Aliyev-Paşinyan görüşmesinde sınırların belirlenmesi, Zengezur Koridoru'nun açılması ve geliştirilmesi, barış anlaşmasının paraflanması gibi konularda kapsamlı ve derinlemesine görüş alışverişinde bulunulmuştu.