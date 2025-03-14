Alkaş'tan Avrupa'nın Silahlanma Planına Eleştiri - Son Dakika
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Alkaş'tan Avrupa'nın Silahlanma Planına Eleştiri

Prof. Dr. Hasan Alkaş, AB'nin 800 milyar avroluk silahlanma planının ekonomik çöküşe yol açabileceğini belirtti.

14.03.2025 11:16
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Avrupa Birliği (AB) Komisyonunun eski kıdemli ekonomistlerinden Prof. Dr. Hasan Alkaş, Avrupa'nın savunma harcamalarını artırarak kıtanın yeniden silahlanmasını amaçlayan 800 milyar avro değerindeki planın beraberinde borçlanmayı getireceğini söyleyerek, bunun Avrupa ekonomisini çökertebileceği konusunda uyarıda bulundu.

AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen tarafından duyurulan 800 milyar avroluk "Rearm Europe" planı, başta Ukrayna'da süren savaşın yol açtığı güvenlik tehditleri karşısında Avrupa'nın askeri kabiliyetlerini güçlendirmeyi amaçlıyor.

Plan, ortak savunma üretiminin artırılması, Avrupa savunma sanayisine yatırımların hızlandırılması ve AB dışı tedarikçilere bağımlılığın azaltılmasına odaklanırken, üye ülkeler arasında koordineli savunma harcamaları yapılması ve artan talebi karşılamak üzere Avrupa'nın silah üretim kapasitesinin güçlendirilmesini önceliyor.

Öte yandan planın net bir finansman mekanizmasından yoksun olması, AB ve üyelerinin böylesine büyük ölçekli bir yeniden silahlanmayı nasıl finanse edeceği konusunda soru işaretleri doğuruyor.

2006-2010 yıllarında AB Komisyonunda kıdemli ekonomist olarak görev yapan, Almanya Rhine-Waal Uygulamalı Bilimler Üniversitesinden Prof. Dr. Hasan Alkaş, AB'nin yeniden silahlanma paketi, Avrupa ekonomisi ve ABD'nin tarife tehditlerinin olası etkilerine ilişkin AA muhabirinin sorularını yanıtladı.

Alman ekonomisi "yoğun bakımda"

ABD'nin ekonomik olarak en iyi dönemlerini geride bıraktığını söyleyen Alkaş, Washington yönetiminin ise bu gerçeğin farkında olmadığını savundu.

Alkaş, ABD'nin Kanada, Çin ve AB ile girdiği ticaret savaşlarının karşılıksız kalmayacağını belirterek, Başkan Donald Trump'ın bu ülkelerden ABD'ye uygulanacak tarifelerin ardından geri adım atacağı görüşünü paylaştı.

Avrupa'nın ekonomik zorluklarının özellikle yeşil dönüşüm programlarına fazla bel bağlamasından kaynaklandığını kaydeden Alkaş, "Özellikle AB'nin motoru olan Almanya, uzun zamandır tökezlemekte, Avrupa'nın hasta adamı muamelesi görmekteydi ve şu anki haliyle artık yoğun bakıma alındı." değerlendirmesinde bulundu.

Enerji politikalarının da Avrupa ekonomisini çöküş noktasına getirdiğini belirten Alkaş, "Yüksek enerji fiyatlarıyla Avrupa ekonomisi belini doğrultamaz. Dolayısıyla Nord Stream yeniden inşa edilip doğal gazın borulardan akması gerekir." ifadelerini kullandı.

"ABD liderliğindeki Batı Bloğu dağılmakta"

Avrupa ekonomisinde sanayisizleşmenin hakim olduğunu aktaran Alkaş, "Fark ettiyseniz Almanya'da yeni hükümet 900 milyarlık borçlanma serbestisi istiyor. Bunu ne için istiyorlar? Çünkü bütün sanayisinin artık battığının farkındalar." dedi.

Alkaş, "Ukrayna'ya destek ve Avrupa'yı savaşa hazırlama bahaneleriyle" Avrupa'nın "batık olan ekonomisinin" kurtarılmaya çalışıldığını söyleyerek, ABD'nin tarifelerinin mevcut durumu daha da kötüleştireceği uyarısında bulundu.

Trump'ın göreve başlamasının ardından ilişkilerin gerginleştiğine ve uzaklaştığına dikkati çeken Alkaş, "ABD liderliğindeki Batı Bloğu dağılmakta. Kanada kafa tutuyor, AB 'Geri adım atmayacağım' diyor. Dünün Transatlantikçileri bugünün düşmanları oldu. ABD'de her hükümet değiştiğinde Avrupa'da bir kimlik krizi yaşayacaksak vay halimize." diye konuştu.

"Batık bir ekonomiye öldürücü son darbeyi vurmaya çalışıyorlar"

Alkaş, AB'nin mevcut durumda ne kendi ekonomisini kurtarabilecek ne de Ukrayna'ya destek olabilecek vaziyette olmadığını kaydederek, AB Komisyonu tarafından duyurulan 800 milyar avroluk "Rearm Europe" planının da yalnızca daha fazla borçlanmayı beraberinde getireceğini dile getirdi.

"Bu kadar borçlanmayla, batık bir ekonomiye de şu an öldürücü son darbeyi vurmaya çalışıyorlar." diye konuşan Alkaş, savunma sanayisini güçlendirerek Avrupa'yı yeniden silahlandırmayı amaçlayan yeni planın kıtanın ekonomisinin çöküşüne neden olacağı görüşünü paylaştı.

Alkaş, "Borç ortaklığı her zaman insanları ve ülkeleri karşı karşıya getirir ve hiçbir zaman uzun vadede yürümez." diyerek, ayrıca sanayi yatırımlarına mali kurallarda getirilecek istisnaların da suistimalleri doğurabileceği endişesini ifade etti.

"Avrupa'nın, Türkiye'siz askeri güç olma ihtimali yok"

Alkaş, Avrupa'nın ABD'den bağımsızlaşmasının zorluğuna işaret ederek, "500 milyonluk bir Avrupa, ekonomisi zayıf, toplumu yaşlanmış, Buraya gelen mülteciler daha çok sosyal yardımlardan geçiniyor. Böyle bir toplumla siz Amerika'yı karşınıza alamazsınız." dedi.

Avrupa'nın Türkiye ile yakınlaşması gerektiğini kaydeden Alkaş, "Trump'la bağlar kopmak üzere bu da Avrupa'yı artık kendi bayrağı altında yeni bir güç olmaya zorluyor. Avrupa'nın, Türkiyesiz bir askeri güç olma ihtimali yok." diye konuştu.

Kaynak: AA

Uluslararası İlişkiler, Avrupa Birliği, Politika, Savunma, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Alkaş'tan Avrupa'nın Silahlanma Planına Eleştiri - Son Dakika

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