Alkollü Motosiklet Sürücüsüne Ceza

ADANA'da denetleme noktasında durdurulan motosiklet sürücüsü E.C., alkol testi yaptırmamak için uzun süre polis ekiplerine zor anlar yaşattı. Güçlükle ikna edilen ve 1.93 promil alkollü olduğu saptanan E.C. gözaltına alınırken, aracı trafikten men edildi.

Adana'da polis ekipleri Atatürk Caddesi Gar Meydanı, Süleyman Demirel Bulvarı Pasta Bahçesi önü, Suna Kan Bulvarı Baro Tesisleri önü ve Can Özşahinoğlu Bulvarı Hekimköy Kavşağı olmak üzere dört farklı noktada denetlemeler yaptı. Trafik polislerinin gerçekleştirdiği alkol denetimi sırasında motosiklet sürücü E.C. (37), kontrol noktasında durduruldu. Alkol testi yapılmak istenen E.C., polis ekiplerine zor anlar yaşattı. Yaklaşık 15 dakika boyunca alkolmetreyi üflemekte direnen sürücü, güçlükle ikna edilerek teste tabi tutuldu. Yapılan ölçümde E.C.'nin 1.93 promil alkollü olduğu belirlendi. Yasal sınırın üzerinde alkollü olduğu saptanan E.C.'nin ehliyetine el konulurken, kullandığı motosiklet trafikten men edilip, otoparka çekildi. E.C., gerekli işlemler için polis merkezine götürüldü.

Kent genelinde yapılan denetimlerinde toplam bin 13 araç kontrol edildi. Kontrollerde 48 sürücüye alkollü araç kullanmaktan, 11 araç sürücüsüne abart egzoz kullanmaktan, 35 kişiye ehliyetsiz araç kullanmaktan ve 2 araç sürücüsü drift yapmaktan dolayı cezai işlem uygulandı. 96 sürücüye toplam 1 milyon 330 bin 868 lira idari para cezası kesildi. Ayrıca 16 araç trafikten men edildi.