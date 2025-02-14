Alkollü Sürücü Müstakil Ev Bahçesine Uçtu

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KIRŞEHİR'de otomobiliyle müstakil evin bahçesine uçan alkollü sürücü Yusuf Fırat Özer, ters dönen aracından vatandaşlar tarafından çıkarıldığı sırada, "Ben ne yaptım ağabey, arabam ne olacak? Ne olur polisi aramayın" dedi. Yaralı sürücü hastaneye kaldırıldı.

Kaza, saat 17.00 sıralarında merkez ilçeye bağlı Kervansaray Mahallesi'nde meydana geldi. Alkollü olduğu öğrenilen Yusuf Fırat Özer idaresindeki 06 POP 814 plakalı otomobil, sürücüsünü direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu müstakil evin bahçesine uçarak ters döndü. Çevredeki vatandaşlar tarafından sürücü Yusuf Fırat Özer, otomobilden çıkarıldı. İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı Özer, sağlık ekipleri tarafından Kırşehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. O anlar bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntülerde Özer'in, aracından çıkarıldığı sırada, "Ben ne yaptım ağabey? Arabam ne olacak? Ağabey polisi aramayın ne olur" dediği, kendisini sakinleştirmek isteyen bir vatandaşın ise, "Arabası batsın, arabanın kaçı kaç kuruş sana bir şey olmasın. Ölsen daha mı iyi olacaktı?" dediği duyuldu.