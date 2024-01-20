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Alkollü sürücü tutuklandı

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, alkollü sürücü Bülent Demirci'nin otomobiliyle çarptığı motosikletteki Ayşegül Baloğlu öldü, Cüneyt Y. ise yaralandı. Demirci, polisteki işlemlerinin ardından tutuklandı. Demirci, kazanın aracının çukura girmesi ve direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu meydana geldiğini iddia etti.

Alkollü sürücü tutuklandı
20.01.2024 - 16:49,
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TUTUKLANDI

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, otomobiliyle çarptığı motosikletteki Ayşegül Baloğlu'nun ölümüne, Cüneyt Y.'nin ise yaralanmasına neden olan alkollü sürücü Bülent Demirci, polisteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Demirci, polisteki iadesinde, "Kaza, aracımın çukura girmesi ve benim direksiyon hakimiyetimi kaybetmem sonucu meydana gelmiştir. Kasıtlı bir durum söz konusu olamaz" dedi.

Fırat AKAY/ BODRUM (Muğla),

Kaynak: DHA
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Bülent Demirci, Bodrum, Muğla, Trafik Kazaları, Güncel, Son Dakika

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