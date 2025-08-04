Almanlar Silah Almaya Niyetli Değil

Almanya'da yapılan anket, Almanların çoğunluğunun olası "ülkeyi savunma durumunda" eline silah almak istemediğini ortaya koydu.

Forsa araştırma şirketinin Alman medya kurumu Redaktionsnetzwerk Deutschland için yaptığı ankette, askeri saldırı durumunda Almanya'yı silahla savunmaya hazır olup olunmadığına ilişkin soruya ankete katılanların yüzde 16'sı "kesinlikle", yüzde 22'si de "muhtemelen" ülkeyi silahla savunabileceği yanıtını verdi.

Ankete katılanların yüzde 59'u ise Almanya'nın saldırıya uğraması durumunda "muhtemelen" veya "kesinlikle" silahla savunmak istemediğini belirtti. Kadınlarda bu oran yüzde 72, erkeklerde ise yüzde 46 olarak ankete yansıdı.

Ankete katılanların yüzde 41'i, Alman ordusunu NATO ülkeleri arasında en kötü donanımlılardan biri olarak görüyor.

Ülke savunmasına yapılacak yatırımların 2032'ye kadar iki katına çıkarılmasını ankete katılanların yüzde 67'si doğru bulurken, bunu yanlış bulanların oranı yüzde 30'da kaldı.

Ankete katılanların yüzde 60'ı, gelecek yıllarda askerlik hizmetini gönüllü olarak yerine getirecek kişi sayısının yeterli düzeye çıkmaması durumunda, askerlik hizmetinin zorunlu hale getirilmesinden yana görüş belirtirken, yüzde 37'si zorunlu askerlik uygulamasına karşı çıkıyor.

18-29 yaşında olanların yüzde 61'i askerlik hizmetinin zorunlu hale getirilmesine karşı olduğunu belirtiyor.

Zorunlu askerlik 2011'de askıya alınmıştı

Askerliğin 2011'de askıya alındığı Almanya'da, 181 bin asker bulunuyor. Alman hükümeti bu sayıyı 2031'e kadar 203 bine çıkarmayı hedefliyor. Ülkede yaşlanan nüfus ve nitelikli iş gücü eksikliğinden dolayı askerlik yapacak personel bulmakta zorluk yaşanıyor ve 2031 için hedeflenen sayıya ulaşılamayacağı ifade ediliyor.

Almanya Savunma Bakanı Boris Pistorius, zorunlu askerliğin kaldırılmasını daha önce "hata" olarak nitelemiş, bunun çabucak yeniden uygulanabilecek bir şey olmadığına dikkati çekmiş ve ülkesinin 60 bin askere daha ihtiyaç duyulduğunu belirtmişti.