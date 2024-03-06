Almanların çoğu askeri saldırı durumunda ülkeyi savunmaya hazır değil

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Almanya'da yapılan bir anket, Almanların çoğunun, askeri bir saldırı olması halinde eline silah alıp ülkeyi savunmaya hazır olmadığını ortaya koydu.

Forsa araştırma şirketinin RTL/NTV televizyon kanalları için yaptığı ankette, "askeri saldırı olduğunda eline silah alarak Almanya'yı savunmaya hazır olup olmayacağına" ilişkin bir soruya katılımcıların yüzde 59'u "muhtemelen hayır" veya "kesinlikle hayır" yanıtını verdi.

Ankete katılanların yüzde 38'i bu soruyu "kesinlikle" veya "muhtemelen" hazır olduğu şeklinde yanıtladı.

Katılımcılardan 18-29 yaş arasındakilerin yüzde 51'i ülkeyi savunmak için "muhtemelen" veya "kesinlikle" eline silah almaya hazır olmadığını ifade ederken, bu oran 30-44 yaş aralığında yüzde 60, 45-59 yaş arasındakilerde yüzde 54 ve 60 yaş üstündekilerde de yüzde 62 oldu.

Yeşiller Partisi taraftarlarının yüzde 61'i, Sosyal Demokrat Parti (SPD) taraftarlarının yüzde 59'u, Almanya için Alternatif (AfD) Partisi taraflarının yüzde 55'i, Hristiyan Birlik (CDU/CSU) partilerinin taraflarının yüzde 50'si ve Hür Demokrat Parti (FDP) taraftarlarının yüzde 47'si ülkeyi savunmak için "muhtemelen" veya "kesinlikle" eline silah almaya hazır olmadığını belirtti.

Almanların büyük çoğunluğu Ukrayna'ya asker gönderilmesine karşı

Öte yandan YouGov şirketinin Alman Haber Ajansı DPA için yaptığı ankete göre, Almanların yüzde 72'si Ukrayna'ya asker gönderilmesine karşı çıkarak Almanya Başbakanı Olaf Scholz'a destek veriyor.

Ankete katılanların sadece yüzde 2'si Almanya'nın Ukrayna'ya asker göndermesinden yana olurken yüzde 16'sı da Almanya'nın Ukrayna'ya asker gönderme seçeneğini "açık bırakmasını" istedi.

Almanya Savunma Bakanı Boris Pistorius, Almanya'nın savunma harcamalarını artırması ve silahlı kuvvetlerin modernize edilerek yeni güvenlik sorunlarıyla başa çıkabilecek hale getirilmesi gerektiğini belirterek, "Avrupa'da bir savaş tehdidi olabileceği fikrine alışmalıyız ve bu da savaşa hazır olmamız gerektiği anlamına geliyor." ifadesini kullanmıştı.

Alman ordusu bunun için sadece silahlara değil personele de ihtiyaç duyuyor.

Zorunlu askerliğin 2011'de kaldırıldığı Almanya'da 181 bin asker bulunuyor. Alman hükümeti bu sayıyı 2031'e kadar 203 bine çıkarmayı hedefliyor. Ülkede yaşlanan nüfus ve nitelikli iş gücü eksikliğinden dolayı askerlik yapacak personel bulmakta zorluk yaşanıyor ve 2031 için hedeflenen sayıya ulaşılamayacağı belirtiliyor.