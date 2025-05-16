Almanya Başbakanı Merz'den Avrupalı liderlere "ABD'yi yanımızda tutalım" önerisi

Almanya Başbakanı Friedrich Merz, Avrupa Siyasi Topluluğu (AST) 6. Zirvesi'nde, Avrupalı liderlere ABD'yi yanlarında tutmak için ellerinden gelen tüm çabayı sarf etmeleri gerektiğini belirtti.

Merz, Arnavutluk'un başkenti Tiran'da düzenlenen AST 6. Zirvesi'nde, Rusya- Ukrayna Savaşı'na ilişkin açıklamalarda bulundu.

Rusya-Ukrayna Savaşı'nın tüm Avrupa kıtasının "siyasi düzenine karşı yönetilmiş bir şey" olduğunu dile getiren Merz, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, İngiltere Başbakanı Keir Starmer ve Polonya Başbakanı Donald Tusk ile 10 Mayıs'ta Ukrayna'nın başkenti Kiev'e yaptığı ziyareti hatırlattı.

Merz, bu ziyareti kendi ülkeleri adına değil Avrupa siyasi düzenine olan bağlılıklarını göstermek için yaptıklarını ifade ederek Ukrayna'ya siyasi, ekonomik, mali ve askeri olarak güçlü destek vermeye devam etme konusunda kararlı olduklarını vurguladı.

ABD ile ilişkilere de değinen Merz, "ABD'yi yanımızda tutmak için elimizden gelen tüm çabayı göstermemiz gerektiğini düşünüyorum. Amerikalıların Avrupa'da, kıtamızda, barış ve özgürlüğümüz için yaptıklarını ikame edemeyiz ya da onların yerini dolduramayız." dedi.

Merz, ülkesi ve hükümetinin, Avrupa kıtasında daha fazla verimlilik, daha iyi tedarik ve daha iyi işbirliği konularında bir adım öne çıkmaya hazır olduğunu kaydetti.

Demokrasilerinin tehdit altında olduğunu dile getiren Merz, "Sorunları, savaşı, göç sorunlarını, sanayinin rekabet gücünü çözebileceğimizi gösterirsek siyasi sistemlerimizin, hükümetlerimizin, demokrasimizin bunu yapabilecek kadar güçlü olduğunu kanıtlamış oluruz." diye konuştu.

AST'nin temelleri, 2022'de atıldı

Zirveye, AB'ye üye 27 ülkenin devlet ve hükümet başkanlarının yanı sıra aday ülkeler Bosna Hersek, Karadağ, Kuzey Makedonya, Sırbistan, Gürcistan, Moldova, Ukrayna ve Türkiye ile potansiyel aday Kosova'nın liderleri de katılıyor.

Türkiye'nin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından temsil edildiği zirvede İngiltere, İsviçre, Norveç, İzlanda, Azerbaycan, Ermenistan, Andorra, Lihtenştayn, Monako ve San Marino liderleri de yer alıyor.

AST'nin temelleri, 2022'deki Avrupa Günü'nde Fransa Cumhurbaşkanı Macron'un teklifiyle atılmıştı.

İlk AST Zirvesi, 6 Ekim 2022'de Çekya'da, 2. zirve 1 Haziran 2023'te Moldova'da, 3. zirve 5 Ekim 2023'te İspanya'da, 4. zirve 18 Temmuz 2024'te İngiltere'de, 5. zirve ise 7 Kasım 2024'te Macaristan'da yapılmıştı.

Yılda iki kez düzenlenen zirvelerin 7'ncisi, Danimarka'da yapılacak.