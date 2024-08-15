Almanya Başbakanı Olaf Scholz'un liderlik sergileyemediği görüşü çoğunlukta - Son Dakika
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Almanya Başbakanı Olaf Scholz'un liderlik sergileyemediği görüşü çoğunlukta

Almanya'da yapılan bir ankete göre, halkın çoğunluğu Almanya Başbakanı Olaf Scholz'un liderlik sergileyemediği görüşünde. Ankete katılanların yüzde 76'sı Scholz'un liderlik sergileyemediğini ifade ederken, yüzde 16'sı liderlik sergilediğini düşündü. Ayrıca, halkın yarısından fazlası hükümetin çalışmalarından memnun değil. Hristiyan Birlik partileri birinci sıradaki yerini korurken, Alternatif Parti ikinci sırada yer aldı.

15.08.2024 17:47
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Almanya'da yapılan bir anket, halkın çoğunluğunun, Almanya Başbakanı Olaf Scholz'un "liderlik sergileyemediği" görüşünde olduğunu ortaya koydu.

Alman kamu yayıncısı ZDF'nin "Politbaromater" anketine katılanların yüzde 76'sı, Scholz'un "liderlik sergileyemediğini" ifade etti. Başbakan'ın "liderlik sergilediğini" düşünenlerin oranı yüzde 16'da kaldı.

Ankette, Scholz'un üyesi olduğu Sosyal Demokrat Parti (SPD) destekçilerinden de Başbakan'ın "liderlik gösteremediğini" söyleyenlerin oranının yüzde 60 olması dikkati çekti.

Scholz'un başbakan olarak "işini iyi yapmadığını" kaydedenlerin oranı yüzde 58, "işini iyi yaptığını" ifade edenlerin oranı ise yüzde 36 oldu.

"Olaf Scholz, 2025'te yapılacak genel seçimlerde tekrar SPD'den başbakan adayı olmalı mı?" sorusuna katılımcıların yüzde 67'si "Hayır", yüzde 29'u "Evet" yanıtını verdi.

SPD destekçilerinden de Scholz'un yeniden başbakan adayı olmasını istemeyenlerin oranı yüzde 41 olarak hesaplandı.

Halk, hükümetin çalışmalarından memnun değil

Anket sonuçlarına göre, halkın yarısından fazlası SPD, Yeşiller ve Hür Demokrat Partiden (FDP) oluşan "trafik lambası" koalisyonunun çalışmalarından memnun değil.

Ankete katılanların yüzde 62'si hükümetin çalışmalarını "kötü" bulduğunu söylerken, yüzde 33'ü "iyi" bulduğunu ifade etti.

Hükümetinin yasama dönemini tamamlayıp Eylül 2025'e kadar görevini sürdüreceğini inanların oranı yüzde 74 olurken, ankete katılanların sadece yüzde 21'i erken seçime gidileceğini düşünüyor.

Hristiyan Birlik partileri birinci sıradaki yerini koruyor

Ankette, Hristiyan Birlik (CDU/CSU) partileri yüzde 32 ile birinci parti konumunu korurken, bir önceki aya göre oy oranı 1 puan düşen aşırı sağcı popülist Almanya için Alternatif Partisi yüzde 16 ile ikinci sırada yer aldı. Yüzde 14 ile SPD üçüncü sırada bulunurken, Yeşillerin oy oranı yüzde 13 oldu.

Sol Partiden ayrılan Sahra Wagenknecht İttifakı-Anlayış ve Adalet İçin Partisinin oy oranı bir önceki aya göre 1 puan artarak yüzde 8'e yükseldi.

Hükümetin küçük ortağı FDP'nin oy oranı ise yüzde 4'te kaldı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Almanya Başbakanı Olaf Scholz'un liderlik sergileyemediği görüşü çoğunlukta - Son Dakika

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