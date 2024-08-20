Almanya Başbakanı Scholz, Avrupa'nın Yarı İletken Üretimine Yatırım Yapılmasını Vurguladı - Son Dakika
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Almanya Başbakanı Scholz, Avrupa'nın Yarı İletken Üretimine Yatırım Yapılmasını Vurguladı

Almanya Başbakanı Olaf Scholz, Avrupa'nın yarı iletkenler konusunda dünyanın başka bölgelerine bağımlı olmaması gerektiğini söyledi. Scholz, Almanya ve Avrupa'nın diğer bölgelerinde yarı iletken endüstrisine yatırım yapmanın önemli olduğunu vurgulayarak, Avrupa'da yarı iletken fabrikalarına ihtiyaç olduğunu belirtti.

20.08.2024 18:47
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Almanya Başbakanı Olaf Scholz, Avrupa'nın yarı iletkenler konusunda dünyanın başka bölgelerine bağımlı olmaması gerektiğini söyledi.

Scholz, Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (TSMC), Bosch, Infineon ve NXP'in ortak girişimi olan Avrupa Yarı İletken Üretim Şirketi'nin (ESMC) Almanya'nın doğusundaki Dresden kentinde kuracağı çip üretim tesisinin temel atma töreninde konuştu.

Almanya ve Avrupa'nın diğer bölgelerinde yarı iletken endüstrisine yatırım yapmanın önemli olduğunu vurgulayan Scholz, "Yarı iletkenler 21. yüzyılın yakıtı, petrolüdür." ifadesini kullandı.

Scholz, Almanya'nın iddialı hedeflerinin bulunduğunu dile getirerek, "Lider bir sanayi ülkesi olarak kalmak istiyoruz. Aynı zamanda 2030 yılına kadar enerjimizin yüzde 80'ini yenilenebilir kaynaklardan elde etme yolunda da ilerliyoruz." dedi.

Özellikle Avrupa'nın yarı iletken kapasitesinin artırılmasının önemli olduğunu belirten Scholz, "Bunun nedeni basit. Sürdürülebilir gelecek teknolojileri için yarı iletkenlere bağımlı olduğumuzu tespit ettiğimizde tedarik için dünyanın diğer bölgelerine bağımlı olmamalıyız. Avrupa'da, Almanya'da yarı iletken fabrikalarına ihtiyacımız var." değerlendirmesinde bulundu.

Başbakan Scholz, Avrupa Birliği (AB) Komisyonunun 2030 yılına kadar küresel yarı iletken üretiminin beşte birinin Avrupa'da gerçekleşmesi hedefini belirlediğine işaret ederek, Alman hükümetinin bunu desteklediğini kaydetti.

Scholz, "Bu ve diğer pek çok projeyle stratejik açıdan önem taşıyan yarı iletken sektöründe Avrupa'nın egemenliğine belirleyici bir katkıda bulunuyoruz." şeklinde konuştu.

Öte yandan Alman hükümeti, yeni çip üretim tesisi kurulumuna 5 milyar avroluk kamu desteği sağlayacak. AB, bu desteği AB kamu destek kurallarıyla uyumlu bularak onayladığını duyurdu.

Tesiste üretime 2027'de başlanması hedefleniyor.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Almanya Başbakanı Scholz, Avrupa'nın Yarı İletken Üretimine Yatırım Yapılmasını Vurguladı - Son Dakika

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