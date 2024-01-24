Almanya Başbakanı Ukrayna Devlet Başkanı ile Görüştü

Almanya Başbakanı Olaf Scholz'un telefonda Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ile Ukrayna'daki durumu görüştüğü bildirildi.

Alman Hükümet Sözcüsü Steffen Hebestreit'in yaptığı yazılı açıklamaya göre Scholz, Zelenskiy ile yaptığı telefon görüşmesinde Ukrayna'daki siyasi, askeri ve insani duruma ilişkin görüş alışverişinde bulundu.

Görüşmede Scholz'a Rusya'nın son saldırılarının etkileri hakkında bilgi veren Zelenskiy, özellikle Ukrayna'nın hava savunmasını güçlendirmeye yönelik verdiği askeri destek için Alman hükümetine teşekkür etti.

Scholz da Rusya'nın devam eden saldırıları karşısında Ukrayna ile "sarsılmaz dayanışma" içinde olduğunu yineleyerek, Avrupalı ve uluslararası ortaklarla yakın koordinasyon içinde Almanya'nın Ukrayna'yı askeri alanda da desteklemeye devam edeceğini belirtti.

İki lider, Temmuz 2023'teki G7 ortak bildirisinin uygulanması kapsamında ikili güvenlik ve destek taahhütleri anlaşmasına ilişkin devam eden görüşmelerin kısa süre içinde tamamlanması konusunda mutabakata vardı.

G7 ülkelerinin Temmuz 2023'te yayımladıkları bildiride, G7 ülkelerinin uluslararası alanda tanınmış sınırları içerisinde kendini savunabilecek ve gelecekteki saldırıları caydırabilecek özgür, bağımsız, demokratik ve egemen Ukrayna'nın stratejik hedefine olan sarsılmaz bağlılığı teyit edilerek, G7 ülkelerinin her birinin, Ukrayna ile "iki taraflı, uzun vadeli güvenlik taahhütleri ve düzenlemeler üzerinde çalışacağı" ifade edilmişti.

G7 ülkeleri arasında ilk olarak İngiltere 12 Ocak'ta Ukrayna ile güvenlik alanında işbirliği anlaşması imzalamıştı.