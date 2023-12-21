Almanya\'da 461 kilogram captagon ele geçirildi

Almanya'da yaklaşık bir yılda 461 kilogram captagon ele geçirildiği bildirildi.

Aachen Savcılığı ve Essen Gümrük Soruşturma Dairesinden yapılan açıklamada, arama ve kontrollerde ele geçirilen captagon tabletlerin "piyasa değerinin 64,5 milyon dolar olduğu" duyuruldu.

Açıklamada, uyuşturucu kaçakçılığı şüphesiyle Avrupa'nın çeşitli ülkelerinde yaşayan 33 ile 45 yaş arası Suriye uyruklu 4 kişinin gözaltına alındığı kaydedildi.

Uyuşturucu tabletlerin büyük kısmının Köln/Bonn Havalimanı ve Leipzig Havalimanı'ndaki gümrük kontrolünde ele geçirildiği, bu maddelerin fren silindiri, kokulu mum kolileri ve hava filtresine gizleme gibi çeşitli yöntemlerle nakledilmek istendiği belirtildi.

Captagonun yüksek derecede bağımlılık yaptığı, depresyon, halüsinasyon ve kaygıya yol açtığı, çok zararlı olduğu bilgisi paylaşıldı.