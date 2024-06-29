Almanya'da AfD Kongresinde Göstericilerle Polis Arasında Arbede

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Almanya'nın Essen kentinde Müslüman ve yabancı karşıtlığıyla bilinen Almanya İçin Alternatif (AfD) partisinin düzenlediği 2 günlük kongrenin açılışında, aşırı sağcılara karşı düzenlenen protestoda, göstericiler ile polis arasında arbede yaşandı.

Polisin yaptığı açıklamada, polis kordonunu aşmaya çalışan göstericileri püskürtmek için biber gazı ve cop kullanıldığı, direnen bazı kişilerin gözaltına alındığı ifade edildi.

Essen'deki Grugahalle Salonu'nda düzenlenen, 2 gün sürecek AfD partisinin kongresini engellemek için çok sayıda gruptan binlerce gösterici, ırkçılık karşıtı protestolar düzenledi.

Protestolarda yapılan konuşmalarda ve taşınan pankartlarda, aşırı sağcı AfD partisi eleştirildi.

Protestoya katılan sol gruplar, AfD delegelerinin salona girişlerine engel olunacağını duyurdu.

AfD'nin eş başkanları Alice Weidel ve Tino Chrupalla'nın da yer aldığı kongreye, yaklaşık 600 delegenin katılmasının beklendiği belirtildi.

Almanya genelinde en çok oy alan ikinci parti olan AfD, Avrupa Parlamentosu seçimlerinde de oyların yaklaşık yüzde 16'sını alarak ülkenin ikinci partisi konumuna yükseldi.