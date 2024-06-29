Almanya'da AfD Kongresinde Göstericilerle Polis Arasında Arbede - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Almanya'da AfD Kongresinde Göstericilerle Polis Arasında Arbede

Almanya'nın Essen kentinde Müslüman ve yabancı karşıtlığıyla bilinen AfD partisinin düzenlediği kongrenin açılışında, göstericiler ile polis arasında arbede yaşandı. Polis, göstericileri püskürtmek için biber gazı ve cop kullanırken, bazı kişiler gözaltına alındı. Kongreye binlerce ırkçılık karşıtı protestocu katıldı ve AfD partisi eleştirildi.

29.06.2024 18:39
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Almanya'nın Essen kentinde Müslüman ve yabancı karşıtlığıyla bilinen Almanya İçin Alternatif (AfD) partisinin düzenlediği 2 günlük kongrenin açılışında, aşırı sağcılara karşı düzenlenen protestoda, göstericiler ile polis arasında arbede yaşandı.

Polisin yaptığı açıklamada, polis kordonunu aşmaya çalışan göstericileri püskürtmek için biber gazı ve cop kullanıldığı, direnen bazı kişilerin gözaltına alındığı ifade edildi.

Essen'deki Grugahalle Salonu'nda düzenlenen, 2 gün sürecek AfD partisinin kongresini engellemek için çok sayıda gruptan binlerce gösterici, ırkçılık karşıtı protestolar düzenledi.

Protestolarda yapılan konuşmalarda ve taşınan pankartlarda, aşırı sağcı AfD partisi eleştirildi.

Protestoya katılan sol gruplar, AfD delegelerinin salona girişlerine engel olunacağını duyurdu.

AfD'nin eş başkanları Alice Weidel ve Tino Chrupalla'nın da yer aldığı kongreye, yaklaşık 600 delegenin katılmasının beklendiği belirtildi.

Almanya genelinde en çok oy alan ikinci parti olan AfD, Avrupa Parlamentosu seçimlerinde de oyların yaklaşık yüzde 16'sını alarak ülkenin ikinci partisi konumuna yükseldi.

Kaynak: AA

Almanya, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Almanya'da AfD Kongresinde Göstericilerle Polis Arasında Arbede - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


21:56 Sinan Oğan’dan canlı yayında Kılıçdaroğlu itirafı: Bana, ’Yönetemeyeceğiz, kriz çıkar’ dedi Sinan Oğan'dan canlı yayında Kılıçdaroğlu itirafı: Bana, 'Yönetemeyeceğiz, kriz çıkar' dedi
21:51 Ayhan Bora Kaplan soruşturmasında gizli tanık hakkındaki iddianame tamamlandı Polislere dava açılıyor Ayhan Bora Kaplan soruşturmasında gizli tanık hakkındaki iddianame tamamlandı! Polislere dava açılıyor
20:58 İzmir’in 5 ilçesinde orman yangını Bakan Yumaklı bölgede İzmir'in 5 ilçesinde orman yangını! Bakan Yumaklı bölgede
20:44 Genç kız sözleneceği gün hayatını kaybetti Genç kız sözleneceği gün hayatını kaybetti
19:30 Fahrettin Altun’un kuzeni olan başsavcıyla ilgili iddialara açıklama geldi Fahrettin Altun'un kuzeni olan başsavcıyla ilgili iddialara açıklama geldi
00:10 MİT Başkanı Kalın’dan Hamas lideriyle kritik görüşme MİT Başkanı Kalın'dan Hamas lideriyle kritik görüşme
22:32 ABD’nin ünlü gazetesi, Biden’a açık açık talimat verdi: Yarıştan çekil ABD'nin ünlü gazetesi, Biden'a açık açık talimat verdi: Yarıştan çekil
21:37 Antalya’da 4 kadın tramvay yolunda kavga etti Antalya'da 4 kadın tramvay yolunda kavga etti
21:09 İsviçre Euro 2024’ün ilk çeyrek finalisti oldu İsviçre Euro 2024'ün ilk çeyrek finalisti oldu
21:01 Takla atarak akaryakıt istasyonuna giren otomobil tam pompaya çarpacakken durdu Takla atarak akaryakıt istasyonuna giren otomobil tam pompaya çarpacakken durdu
19:45 Vatandaşa “Asgari ücret yeterli mi“ diye soruldu Verilen yanıt hükümeti düşündürecek Vatandaşa "Asgari ücret yeterli mi?" diye soruldu! Verilen yanıt hükümeti düşündürecek
18:18 Eski Yunanistan Başbakanı Çipras’tan, İstanbul’daki üniversite mezuniyet töreninde Türkçe çağrı Eski Yunanistan Başbakanı Çipras'tan, İstanbul'daki üniversite mezuniyet töreninde Türkçe çağrı
17:44 İmamoğlu, CHP’lileri 1930 yılındaki fotoğrafla uyardı: Çekidüzen vermek zorundayız İmamoğlu, CHP'lileri 1930 yılındaki fotoğrafla uyardı: Çekidüzen vermek zorundayız
17:13 Paralarını alamayan işçiler inşaatın malzemelerini aşağı attı Paralarını alamayan işçiler inşaatın malzemelerini aşağı attı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 30.06.2024 05:20:04. #1.13#
SON DAKİKA: Almanya'da AfD Kongresinde Göstericilerle Polis Arasında Arbede - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement