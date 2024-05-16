Almanya'da AfD Milletvekili Petr Bystron hakkında rüşvet ve kara para aklama suçlamasıyla soruşturma başlatıldı - Son Dakika
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Almanya'da AfD Milletvekili Petr Bystron hakkında rüşvet ve kara para aklama suçlamasıyla soruşturma başlatıldı

Almanya\'da AfD Milletvekili Petr Bystron hakkında rüşvet ve kara para aklama suçlamasıyla soruşturma başlatıldı

Almanya'da Münih Başsavcılığı, aşırı sağcı popülist Almanya için Alternatif (AfD) Partisi Milletvekili Petr Bystron hakkında rüşvet alma ve kara para aklama suçlamasıyla soruşturma yürüttüğünü duyurdu. Bystron'un ofisi ve çeşitli adreslerde yapılan aramalarda belgeler ve veri taşıyıcılar ele geçirildi. Bystron, suçlamaları reddetti.

16.05.2024 12:31
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Almanya'da Münih Başsavcılığının, aşırı sağcı popülist Almanya için Alternatif (AfD) Partisi Milletvekili Petr Bystron hakkında "rüşvet alma ve kara para aklama" suçlamasıyla soruşturma yürüttüğü bildirildi.

Alman basınında yer alan haberlere göre polis, daha önce dokunulmazlığı kaldırılan Bystron'un Federal Meclisteki ofisi ile Bavyera eyaletindeki birçok adreste arama yaptı.

Tanık olabilecek kişilere ait adreslerde de gerçekleştirilen aramalarda bulunan belgeler ile veri taşıyıcılara el konuldu.

Bystron'un Rusya yanlısı propaganda ağı "Avrupa'nın Sesi"nden para aldığından şüpheleniliyor. AfD Milletvekili, hakkındaki suçlamaları reddediyor.

2017'den beri milletvekili olan Bystron, 2021'den bu yana AfD'nin dış politika sözcülüğünü yapıyor.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Almanya'da AfD Milletvekili Petr Bystron hakkında rüşvet ve kara para aklama suçlamasıyla soruşturma başlatıldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Almanya'da AfD Milletvekili Petr Bystron hakkında rüşvet ve kara para aklama suçlamasıyla soruşturma başlatıldı - Son Dakika
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