Almanya'da Aile İçi Şiddet Artıyor - Son Dakika
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Almanya'da Aile İçi Şiddet Artıyor

2023'te Almanya'da aile içi şiddet olayları %5,6 arttı, 180 bin 715 kadın mağdur oldu.

19.11.2024 18:47
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Almanya'da 2023 yılında aile içi şiddet olaylarının yüzde 5,6 artış kaydettiği, ülkede bir yıl içinde 180 bin 715 kadının aile içi şiddete maruz kaldığı bildirildi.

Federal İçişleri Bakanı Nancy Faeser, Federal Aile, Yaşlılar, Kadınlar ve Gençlik Bakanı Lisa Paus ve Federal Kriminal Dairesi Başkan Yardımcısı Michael Kretschmer, başkent Berlin'de basın toplantısı düzenledi.

Toplantıda "Almanya'da 2023'te kadınlara yönelik toplumsal cinsiyete dayalı özel suçlar" raporu açıklandı.

Rapor, Almanya'da kadına yönelik şiddetin artmaya devam ettiğini ortaya koydu.

Rapora göre ülkede aile içi şiddette yüzde 5,6, cinsel suçlarda yüzde 6,2 ve kadın cinayetlerinde yüzde 1 artış kaydedildi.

Almanya'da 2023 yılında 180 bin 715 kadın aile içi şiddete ve 52 bin 330 kadın cinsel suçlara maruz kaldı. 938 kadın ise kadın düşmanlığı, ayrılma, boşanma ve ataerkil düşünce yapısı gibi nedenlerle cinayete kurban gitti.

Dijital alanda işlenen şiddet suçları ise yüzde 25 arttı ve 17 bin 200 kadın dijital şiddet kurbanı oldu.

İçişleri Bakanı Feaser, raporla ilgili yaptığı açıklamada, ülkede kadına yönelik şiddetin arttığını belirterek, "Kadına yönelik şiddete kesinlikle karşı çıkıyoruz. Faillere karşı daha fazla sertliğe, mağdurlara ise daha fazla ilgi göstermeye ve yardım etmeye ihtiyacımız var." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Almanya'da Aile İçi Şiddet Artıyor - Son Dakika

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