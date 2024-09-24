Almanya'da Aşırı Sağ Endişesi - Son Dakika
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Almanya'da Aşırı Sağ Endişesi

Almanya\'da Aşırı Sağ Endişesi

Almanya'da AfD partisinin oy oranlarının artması, yabancı kökenlilerde tedirginliğe neden oldu.

24.09.2024 11:16
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Almanya'da son dönemlerde yapılan seçimlerde bazı eyaletlerde aşırı sağcı Almanya için Alternatif (AfD) partisinin oy oranının artması, Türkler başta olmak üzere, ülkede yaşayan yabancı kökenliler arasında tedirginliğe yol açtı.

Köln'de yaşayan Türkler, Almanya'nın doğu eyaletlerinden Brandenburg'da 22 Eylül'de yapılan seçimlerde aşırı sağcı AfD'nin yüzde 29,2 oy alarak ikinci parti olmasından duydukları endişeyi dile getirdi.

Köln'de yaşayan Doğan Cimikoğlu, AA muhabirine, ırkçı partilerin yabancılar için tehlike arz ettiğini söyledi.

AfD'nin daha önce kurulan NPD isimli bir partinin devamı olduğunu dile getiren Cimikoğlu, "Bunlar ırkçı partilerdir ve özellikle yabancılar için tehlikeli partilerdir. Bizler yabancılar olarak ya da sosyal demokratlar olarak bunun önlemini almamız lazım. Gerekirse protesto, oy vermemek ya da insanları ikna etmek yoluyla insanlar caydırılmalı." dedi.

Cimikoğlu, özellikle son yıllarda Suriye ve Orta Doğu'daki savaşlardan kaçan insanların Avrupa'ya yığılmasının ırkçılığı yükselttiğini belirterek şöyle devam etti:

"Dolayısıyla (aşırı sağın) oy oranları yükseldi. Demokratik yollarla bu oylar aşağı çekilebilir. Bunların oy oranının yükselmesinde Sosyal Demokrat (SPD) ve Yeşiller gibi partilerin yanlış politikaları da etkili oldu. Bu partiler verdikleri sözü tutmadılar dolayısıyla sağcı olmayan insanlar bile bu partilere yönelmeye başladı. Tüm insanlar birleşip bu aşırı sağcıların iktidara gelmeleri engellenmeli. Yüzde 29 oy oranı çok fazla, çoğu partiyi geçtiler ve bu gerçekten çok tehlikeli."

"Bunlar seçime dayalı söylemler"

Köln'de "Türk caddesi" olarak bilinen Keup Caddesi'nde plak ve nostaljik ürünler satan Hasan Emektar da "Dünyanın neresinde olursa olsun, bir ülkeye göçmen çok geliyorsa o ülkede aşırı sağ büyümekte." dedi.

Avrupa'da aşırı sağın daha da yükselmeye başladığını ifade eden Emektar, "Ben bunu tamamen yabancı karşıtlığına bağlıyorum. Hollanda'yı da biliyorsunuz aşırı sağcılar yönetiyor. Onlar seçim zamanı çok sert söylemlerde bulunurlar. İktidara geldiklerinde ise çok da taşlarla oynamazlar. Bunlar genelde seçime dayalı söylemler." diye konuştu.

"Her türlü faşizme karşıyız"

Köln'de giyim mağazası sahibi Sedat İmrak ise özellikle son dönemlerde aşırı sağ partilerin oy oranların yükseldiğine dikkati çekerek "Her türlü faşizme karşıyız. İster sağ olsun, ister sol olsun. İnsanlık, merhamet ve vicdan olması gerekiyor." ifadelerini kullandı.

İmrak, ırkçılığa karşı herkesin birlik olması gerektiğini vurguladı.

Köln'de yaşayan Ertekin Güçlü, aşırı sağcıların iktidara gelmeleri durumunda köklü şekilde anayasa ve kanunları değiştireceğine inanmadığını belirterek ülke genelinde artan oy oranları karşısında herkesin uyanık olması gerektiğini söyledi.

Aşırı sağcı partilerin oy oranları arttı

Almanya'nın doğu eyaletlerinden Brandenburg'da seçim kurulunun açıkladığı geçici resmi sonuçlara göre, SPD yüzde 30,9 alarak 1990'dan bu yana eyalet seçimlerini sekizinci kez üst üste kazanan parti oldu. SPD oyunu bir önceki seçimlere göre 4,7 puan artırdı.

Anketlerde uzun süredir önde olan aşırı sağcı AfD yüzde 29,2 oy alarak ikinci parti konumuna yükseldi. Bu parti de oyunu 2019 seçimlerine göre 5,7 puan yükseltti.

Eyalette ilk kez seçime katılan "Sahra Wagenknecht İttifakı-Anlayış ve Adalet İçin" (BSW) yüzde 13,5 alarak üçüncü parti oldu.

Hristiyan Demokrat Birlik Partisi (CDU) ise yüzde 12,1 ile Brandenburg'daki eyalet seçimlerinde bugüne kadarki en kötü sonucunu elde etti.

Yüzde 5 barajını aşamayan Yeşiller, Sol Parti, Hür Demokrat Parti (FDP) ve Hür Seçmenler, eyalet parlamentosuna girmelerine olanak sağlayabilecek doğrudan adayları da kazanamayınca meclis dışında kaldı.

Almanya'da Thüringen ve Saksonya eyaletlerinde 1 Eylül'de düzenlenen seçimlerde aşırı sağcı popülist AfD partisinin oy oranı rekor düzeyde yükselmişti.

Kaynak: AA

Uluslararası İlişkiler, Politika, Almanya, Güncel, Dünya, Köln, Son Dakika

Son Dakika Güncel Almanya'da Aşırı Sağ Endişesi - Son Dakika

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