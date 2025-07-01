Almanya'da 'Benim Ailem' Sanat Yarışması Başladı

Cumhurbaşkanlığı tarafından ilan edilen "2025 Aile Yılı" etkinlikleri kapsamında Almanya genelinde "Benim Ailem" adlı sanat yarışması için müracaatlar bugün başladı.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı ve Berlin Büyükelçiliği'nin işbirliğiyle düzenlenen yarışmada Almanya'da yaşayan çocuk ve gençlerin "Senin için Aile ne demek?" konusunda sanat çalışmaları üretmeleri isteniyor.

Almanya'da yaşayan ilk, orta ve lise düzeyindeki Türk öğrencilerin katılabileceği yarışma, resim, kompozisyon ve şiir dalları olmak üzere üç kategoride düzenleniyor.

"Benim Ailem" adlı ödüllü sanat yarışması aile kavramının korunması, güçlendirilmesi, okul çağındaki çocuk ve gençlerin kendi aileleriyle ilgili düşünme ve sanat çalışması yapmalarını teşvik etmeyi amaçlıyor.

Başvurular 1 Ekim'e kadar yapılabilecek

Yarışmada katılımcılardan "Senin için Aile ne demek?" konusunda eserler sunması bekleniyor.

Yarışmaya katılacak öğrenciler, serbest formatta bir resim, şiir ya da kompozisyonla, son başvuru tarihine kadar isim, yaş, okul ve iletişim bilgilerinin yer aldığı bir e-postayla eserlerini yollayabilecek.

Eserlerini 1 Ekim 2025 tarihine kadar [email protected] veya [email protected] adreslerine gönderen öğrenciler yarışmaya dahil olabilecek.

Yarışmada dereceye girenlerden, her kategori için ayrı ayrı olmak üzere, birincilere bisiklet, ikincilere satranç takımı ve üçüncülere kitap seti hediye edilecek.

Yarışma sonuçlarının ise Ekim ayı sonunda açıklanması bekleniyor.