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Almanya'nın Ulm kentindeki bir kafede rehine olayı yaşandı - Son Dakika
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Almanya'nın Ulm kentindeki bir kafede rehine olayı yaşandı

Almanya'nın Ulm kentindeki bir kafede bulunanları kısa süreliğine rehin alan kişi gözaltına alındı. Ulm polisi, saldırganın silah kullanarak kaçmaya çalıştığı sırada yakalandığını ve rehinenin zarar görmeden kurtulduğunu açıkladı. Operasyonun sona ermesine rağmen Ulm'deki Münster Meydanı hala güvenlik kordonu altında bulunuyor.

Almanya\'nın Ulm kentindeki bir kafede rehine olayı yaşandı
26.01.2024 - 23:27,
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Almanya'nın Ulm kentindeki bir kafede bulunanları kısa süreliğine rehin alan kişinin gözaltına alındığı bildirildi.

Ulm polisinden yapılan açıklamada, "Yerel saat ile 18.45 sıralarında Münster Meydanı'ndaki bir kafede rehine olayı meydana gelmiştir. Saat 20.20'de ise silahlı erkek saldırgan bir rehineyle birlikte binayı terk ederek kaçmaya çalıştı. Polis bu esnada silah kullanarak saldırganı yakalamıştır. Rehine ise zarar görmeden kurtuldu." ifadelerine yer verildi.

Ulm Belediye Başkanı Gunter Czisch SWR radyosuna yaptığı açıklamada, olayda kimsenin yaralanmadığını ve operasyonun sona erdiğini belirtti.

Operasyon nedeniyle Ulm'deki Münster Meydanı'nın hala geniş güvenlik kordonu altında olduğu öğrenildi.

Kaynak: AA
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