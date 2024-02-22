Almanya'da bir lisede bıçaklı saldırı: Yaralılar var - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Almanya'da bir lisede bıçaklı saldırı: Yaralılar var

Almanya\'da bir lisede bıçaklı saldırı: Yaralılar var

Almanya'nın Wuppertal kentinde bulunan Wilhelm-Dörpfeld Lisesi'nde meydana gelen olayda, bir öğrenci arkadaşlarına bıçakla saldırdı. Saldırı sonucunda yaralanan öğrenciler olduğu belirtilirken, şüpheli gözaltına alındı. Olayın ardından okul çevresinde güvenlik önlemleri alınırken, veliler de okula akın etti.

22.02.2024 14:53  Güncelleme: 15:16
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Almanya'nın Wuppertal kentindeki Wilhelm-Dörpfeld Lisesi'nde arkadaşlarına bıçakla saldıran öğrenci gözaltına alındı.

Polis, Wilhelm-Dörpfeld Lisesi'nde yerel saatle sabah 10.00 sıralarında meydana gelen olaya ilişkin yaptığı açıklamada, saldırıda yaralı öğrencilerin olduğunu ve saldırıdan sorumlu olduğu düşünülen bir şüphelinin gözaltına alındığını bildirdi.

Yerel basında yer alan haberlerde, olayda en az 4 kişinin yaralandığı ve tedavi altına alındığı belirtilerek, sınıf arkadaşlarını yaralayan şüphelinin özel harekat polisinin operasyonuyla ele geçirildiği aktarıldı.

Gözaltına alınan şüphelinin de yaralı olduğu ve polis gözetiminde hastanede tedavi edildiği kaydedildi.

Özel harekat polisleri okulun çevresinde güvenlik önlemi alırken, velilerin de saldırı haberinin ardından okula geldiği bilgisi paylaşıldı.

Kaynak: AA

Almanya, Güvenlik, Suç, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Almanya'da bir lisede bıçaklı saldırı: Yaralılar var - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 22.02.2024 16:15:30. #1.12#
SON DAKİKA: Almanya'da bir lisede bıçaklı saldırı: Yaralılar var - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement