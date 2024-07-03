Almanya'da Bölgeler Arası Eşitlik Artıyor Ancak Nüfusu Azalan Yöreler Zorluklarla Karşı Karşıya

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Almanya'da bölgeler arası eşitliğin arttığı ancak nüfusu azalan yörelerin büyük zorluklarla karşı karşıya bulunduğu bildirildi.

Alman federal hükümeti, ülkede yaşam koşullarının eşitliğine ilişkin "2024 Eşitlik Raporunu" yayımladı.

Rapora göre, Almanya'da bölgeler arasında ekonomik, sosyal ve diğer göstergeler arasındaki fark azalıyor.

Bölgelerde, belediye vergi geliri, işsizlik oranı, suç sayısı, doğum oranı, yaşam beklentisi, en yakın süpermarkete erişilebilirlik ve ormanlık alan oranı gibi 38 denklik göstergesinden 27'si birbirine yakın sonuçlar verdi.

Bununla birlikte ülkede konut bina yoğunluğu, çocukların kreşlere gitme oranı, tek kişilik hanelerin oranı, yaşlılıkta bağımlılık oranı ve doktor gibi uzmanların oranı bakımından bölgeler arasındaki fark daha da arttı.

Vatandaşların altyapı ve kamu hizmetlerinden memnuniyetine ilişkin bir anketin sonuçlarını da içeren rapor için 31 bin kişiyle görüşme gerçekleştirildi.

Görüşmelerde çocuk bakımı hizmetlerinde Doğu Almanya'da memnuniyetsizlik iletilirken, Batı Almanya'da bu konuda memnuniyet dile getirildi.

Rapora göre, Almanya'daki yapısal olarak zayıf bölgeler büyük zorluklarla karşılaşmaya devam ediyor.

Ülkede nüfusu azalan bölgeler halen "kalifiye iş gücü, ekonomik durumun kötüleşmesi ve belediye bütçelerinin zayıflaması" gibi büyük zorluklarla karşı karşıya bulunuyor.

Raporda, 2022'de, garantiler ve krediler hariç toplam 4,2 milyar avroluk fonun Doğu Almanya gibi yapısal olarak zayıf bölgelere aktarıldığı belirtildi.

Almanya Ekonomi ve İklim Koruma Bakanı Robert Habeck, İçişleri Bakanı Nancy Faeser ile söz konusu raporun sunumunda, ülkede bölgeler arasındaki farkların azaldığını belirterek, "Şu anda ekonomik dinamizm Doğu'da Batı Almanya'dan daha yüksek." dedi.

Habeck, Almanya'nın eşitlik konusunda "ne durumda olduğu" ve "nereleri geliştirmesi gerektiği" konusunda çok önemli bir özet sunan raporun ülkede finansman programlarının uygulanmasına da yardımcı olacağını söyledi.

Robert Habeck, özellikle bazı bölgelerde nüfusun azalması gibi demografik gelişmelerden endişe duyduğunu da sözlerine ekledi.