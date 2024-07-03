Almanya'da DİTİB Merkez Camisi'ne uyum ödülü - Son Dakika
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Almanya'da DİTİB Merkez Camisi'ne uyum ödülü

Almanya'nın Bielefeld kentinde bulunan Diyanet İşleri Türk İslam Birliği'ne (DİTİB) bağlı Merkez Camisi, şehrin düzenlediği '50 Yıl Uyum Ödülü' töreninde ödüllendirildi. Cami başkanı Kadir Yüca, caminin yarım asırlık hizmeti süresince topluma uyum içinde ve pozitif değerler katan bir cemaat olduklarını belirtti.

03.07.2024 19:15
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Almanya'nın Bielefeld kentindeki Diyanet İşleri Türk İslam Birliğine (DİTİB) bağlı Merkez Camisi, şehrin "uyum ödülüne" layık görüldü.

Bielefeld Belediyesi Entegrasyon Konseyi tarafından ilk kez düzenlenen "50 Yıl Uyum Ödülü" töreninde şehirde dini, sosyal, sportif ve kültürel alanda 50 yılını dolduran sivil toplum kuruluşları ödüllendirildi.

Ödül alanlardan Bielefeld DİTİB Merkez Camisi Başkanı Kadir Yüca, törende yaptığı konuşmada, 1973 yılında şehirde kurulan ilk cami olduklarını hatırlattı. Yüca, bu tarihten beri şehir sakinleriyle uyum içinde yaşadıklarını belirterek, şunları söyledi:

"Camimizin şehirde geçen yarım asırlık hizmeti süresinde bu ödülü hak ettiğine inanıyorum. Yaşadığımız topluma uyum içerisinde ve topluma pozitif değer katan insanlar yetiştiren bir cami cemaati olduk. Saflarımızdan çok başarılı insanlar yetişti ve topluma birçok değer kattık. Bu kazancımız hala büyüyor. Ben de bu camide büyüdüm, gençlik kollarından başladım ve şimdi de yönetimine geldim. Biz camimizin gençleriydik ve burada yetiştik."

Yüca, ödülü Bielefeld Belediye Başkanı Pit Clausen'in elinden aldı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Almanya'da DİTİB Merkez Camisi'ne uyum ödülü - Son Dakika

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