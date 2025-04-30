Almanya\'da Enflasyon Düşüyor

Almanya'da enflasyon Nisan ayında yüzde 2,1'e geriledi. Alman ekonomisi ise yılın ilk çeyreğinde yüzde 0,2 oranında büyüdü.Almanya'da Federal İstatistik Dairesi (Destatis), Nisan ayına ilişkin tahmini enflasyon verilerini açıkladı. Buna göre Almanya'da tüketici fiyatları Nisan'da bir önceki yılın aynı ayına kıyasla yüzde 2,1 arttı. Almanya'da Mart ayında yüzde 2,2 olan enflasyon oranı, Şubat'ta yüzde 2,5'ti.

Enflasyonun hızının kesilmesinde bir kez daha enerji fiyatlarındaki düşüş önemli rol oynadı. Federal İstatistik Dairesi verilerine göre, ABD Başkanı Donald Trump'ın gümrük vergisi politikalarının etkisiyle petrol fiyatlarının düştüğü Nisan'da, Almanya'da da enerji fiyatlarında geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 5,4 azalma kaydedildi.

Faizlerin daha da düşmesi bekleniyor

Almanya'da enflasyondaki düşüş eğiliminin sürmesi, Avrupa Merkez Bankası'nın (AMB) da faizleri indirmeye devam etme ihtimalini artırdı. AMB geçtiğimiz haftalarda mevduat faizini 25 baz puan indirerek yüzde 2,25'e düşürmüştü. AMB'nin Haziran'da faizleri daha da düşürmesine kesin gözüyle bakılıyor.

Almanya'da koronavirüs pandemisi ve Rusya'nın Ukrayna'yı işgaliyle yaşanan belirgin fiyat artışlarının ardından 2024'te 12 aylık ortalama enflasyon yüzde 2.2'ye kadar geriledi.

Ancak ABD'nin gümrük vergisi politikalarının yarattığı belirsizlik ve Alman parlamentosundan geçen devasa mali paketin fiyatları yeniden yükseltmesinden endişe ediliyor.

Mart rakamlarını açıklayan Federal İstatistik Dairesi'nin çekirdek enflasyona ilişkin verisi de bu endişeleri artıyor. Verilere göre, Almanya'da Mart yüzde 2,6 olan çekirdek enflasyon Nisan'da yüzde 2,9'a yükseldi.

Çekirdek enflasyon oranı, gıda ve enerji gibi kalemlerin dışarıda bırakıldığı mal ve hizmetlerdeki fiyat artış hızını ifade ediyor. Birçok analist, bu veriyi fiyatlardaki değişikliğin daha sağlıklı yorumlanabilmesi ve daha iyi bir tahminde bulunulabilmesi bakımından daha önemli bir gösterge olarak görüyor. AMB de çekirdek enflasyonu ana gösterge olarak kabul ediyor.

Alman ekonomisi ilk çeyrekte yüzde 0,2 büyüdü

Enflasyonun gerileme eğilimini sürdürdüğü Almanya'da bugün ekonomik büyümeye ilişkin de bir veri açıklandı. Destatis verilerine göre, Alman ekonomisi 2025 yılının ilk çeyreğinde yüzde 0,2 oranında büyüdü.

Avrupa'nın en büyük ekonomisine sahip Almanya'da, 2024 yılının son çeyreğinde gayri safi yurt içi hasıla (GSYİH) yüzde 0,2 düşmüştü. Bu yılın ilk çeyreğindeki büyümede, özel tüketim ve yatırımdaki artışın etkili olduğu düşünülüyor.

Ancak Commerzbank baş ekonomisti Jörg Krämer, bu verinin "Alman ekonomisinin uzun soluklu ve sağlam bir toparlanmanın eşiğinde olmadığı gerçeğini saklamaması gerektiğini" dile getirdi.

Almanya Merkez Bankası Başkanı Joachim Nagel de, geçen hafta Alman ekonomisinin 2023 ve 2024 yıllarının ardından bu sene de daralarak resesyona girebileceği uyarısında bulunmuştu. Nagel, şu anki tahminlere göre Alman ekonomisi için en iyi senaryonun stagnasyon olduğunu, ancak belirsizlik döneminin sona ermediğini ve "hafif bir resesyon" ihtimalini dışlayamayacağını belirtmişti.

Ekonomi Bakanı Robert Habeck ise Almanya'nın bu yılı sıfır ekonomik büyümeyle tamamlayacağını tahmin ettiklerini açıklamıştı. Alman Bakan, stagnasyon beklentilerinde Trump'ın gümrük vergisi kararlarının etkili olduğunu ifade etmişti.

Almanya, üst üste iki yıl geçirdiği ekonomik durgunluğun ardından 2025'te küçük de olsa bir toparlanma bekliyordu. Ancak yaşanan gümrük vergisi krizinin de etkisiyle bu hesaplar bozuldu. Almanya üst üste iki yıl büyüme gösteremeyen tek G7 ekonomisiydi.

Almanya'da özellikle otomotiv ve ilaç gibi ihracata dayalı sektörlerin ABD gümrük vergilerinden ciddi şekilde etkilenmesi bekleniyor. ABD, Almanya'nın 2024 yılında en fazla ihracat gerçekleştirdiği ülkeydi.