Almanya'da eski "Kızıl Ordu Fraksiyonu (RAF)" adlı aşırı solcu terör örgütü üyesi Daniela Klette'nin gözaltına alındığı bildirildi.
Bild gazetesinin güvenlik kaynaklarına dayandırdığı habere göre, 65 yaşındaki Klette, Berlin'in Kreuzberg semtinde gözaltına alındı.
Verden Savcılığı ve Aşağı Saksonya Eyaleti Kriminal Dairesince on yıllardan beri RAF'ın diğer üyeleri Burkhard Garweg (55) ve Ernst-Volker Staub (69) ile aranan Klette, örgütün üçüncü kuşak üyelerinden biri olarak biliniyor.
30 yıldan beri aranan Klette'nin 1993'te Hessen eyaletindeki Weiterstadt cezaevine düzenlenen bombalı saldırıdan sorumlu olduğu, ayrıca çok sayıda para aracına yönelik soyguna katıldığı belirtiliyor.
Aşırı solcu terör örgütü RAF, 1970'te Andras Baader, Gudrun Ensslin, Horst Mahler ve Ulrike Meinhof gibi tanınmış örgüt üyeleri tarafından kurulmuştu. RAF, 1970 ila 1990'lı yıllarda işlenen 33 cinayetten sorumlu tutuluyor.
Örgüt üyeleri, 1977'de banka soygunlarını ve bombalı saldırılarını artırmış, zamanın Federal Başsavcısı Siegfried Buback'a suikast düzenlemiş, Dresdner Bank Başkanı Jürgen Ponto'yu kaçırma girişimi sırasında öldürmüştü.
RAF, 1998'de dağıldığını açıklamasına rağmen bazı örgüt üyelerinin para araçlarına ve marketlere yönelik saldırılarını sürdürdüğü ifade ediliyor.
Son Dakika › Güncel › Almanya'da eski RAF üyesi Daniela Klette gözaltına alındı - Son Dakika
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