Almanya\'da Girişimciliğe İlgi Artıyor

Almanya'da, hazırlanan bir rapora göre girişimciliğe olan ilgi artıyor. Ancak bu artışın en önemli sebeplerinden biri işsizlik korkusu ve geleceğe dair hissedilen endişe.Alman Sanayi ve Ticaret Odası (DIHK), Almanya'da, mesleki geleceği adına endişe duyduğu için kendi işini kurmak isteyenlerin sayısının arttığını duyurdu.

DIHK Başkanı Peter Adrian, kendi işini kurmaya "ilgi duyan her on kişiden neredeyse dördünün, ekonomik durum ve birçok sektördeki dönüşüm nedeniyle işlerini kaybetme korkusuyla öncelikli olarak girişimci olmak istediğini" dile getirdi.

DIHK'nın çarşamba günü yayımladığı girişimcilik raporuna göre, bu konu hakkında bilgi ve danışmanlık hizmeti almak için geçen yıl Sanayi ve Ticaret Odalarına başvuranların sayısı 151 binden 171 bine yükseldi.

Rapor, aynı zamanda Sanayi ve Ticaret Odalarına "öncelikle istihdam alternatifi bulamadığı için" girişimcilikle ilgili danışmanlık hizmeti almak isteyenlerin oranının, tüm başvuranlar içinde yüzde 36 olduğunu; bunun da son 11 yılın en yüksek seviyesine tekabül ettiğini ortaya koyuyor.

Yapay zeka ve güvenlikle ilgili teknolojilere rağbet

DIHK'nin raporunda, "Artan işsizlik, istihdam beklentilerine dair belirsizlikler ve artan iflas sayıları karşısında serbest çalışma, birçok kişi için alternatif ve güvence stratejisi işlevi görüyor" ifadeleri yer aldı. Raporu değerlendiren Peter Adrian, çıkan sonucun "girişimciliğe artan bir ilgi olduğunu gösterdiğini ancak bunun geniş kapsamlı bir girişimcilik atılımı olmadığını" dile getirdi.

Yaklaşık 350 sanayi ve ticaret odası girişimcilik danışmanının deneyimlerine dayanan rapora göre, özellikle yapay zeka (YZ) veya güvenlikle ilgili teknolojiler gibi alanlarda yeni pazar fırsatlarını değerlendirmek isteyen çok sayıda girişimci de bulunuyor.

"Yapay zeka birçok kişi için yalnızca serbest çalışmaya geçişi kolaylaştırmakla kalmıyor, aynı zamanda tamamen yeni iş modelleri de sunuyor" diyen DIHK Başkanı, bu durumun örneğin "robotik, iletişim ve uzay sektörleri için geçerli" olduğunu belirtti. Adrian ayrıca, bu sayede ülke ekonomisine "birçok alanda yenilik ivmesi kazandırabilecek, teknoloji odaklı yeni nesil şirketlerin ortaya çıkabileceğini" ifade etti.

Girişimciliğe ilgi duyan kadınların oranı artıyor

DIHK'ya göre, diğer yandan bunun başarılabilmesi için "çok daha iyi çerçeve koşulların" sağlanması şart. Startupların daha kolay kurulabilmesi ve büyüyebilmesi için daha iyi koşullar elde etmesi gerektiğini ifade eden DIHK, bu koşulların da sadece teknoloji sektörüne değil, ticaret, hizmet ve konaklama sektörlerine de sağlanması gerektiğini vurguladı.

DIHK raporunda olumlu bir gelişme olarak kadınların artan girişimciliğe olan artan ilgisi yer aldı. Sanayi ve Ticaret Odalarına girişimcilik danışmanlığı için gelen kadın oranının yüzde 44 ile erkeklerle neredeyse eşit durumda olduğu belirtilen raporda, 2000'li yılların başında, kadınların erkeklere oranının üçte bir olduğu aktarıldı.

DIHK, bu artışın "girişimciliğin kadınlar için 20 yıl öncesine kıyasla bugün çok daha doğal hale geldiğini" gösterdiğini belirtti.

AFP/ ET,TY