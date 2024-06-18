Almanya'da İmparatorluk Vatandaşları örgütünün askeri kanadı yargılanıyor

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Almanya'da darbe planı yaptıkları ve terör örgütü üyesi oldukları iddiasıyla Aralık 2022'de düzenlenen operasyonda yakalanan "İmparatorluk Vatandaşları" örgütünün "askeri kanadı" oldukları öne sürülen 26 sanıktan 8'inin yargılamasına Münih'te başlandı.

Kendilerini "Alman İmparatorluğu Vatandaşı (Reichsbürger)" olarak tanımlayan ve örgütün askeri kanadı olduğu ileri sürülen 8 sanık, Münih Yüksek Bölge Mahkemesinde görülmeye başlanan ilk duruşmada bugün hakim karşısına çıktı.

Meclis oturumu esnasında başbakan ve tüm bakanları alıkoyarak televizyonda halka teşhir etmek gibi sansasyonel eylem planları yaptıkları öne sürülen sanıklar, "terör örgütüne üye olmak" ve "şiddet kullanarak hükümete yönelik darbe planlamak"tan yargılanıyorlar.

İmparatorluk Vatandaşları örgütü üyesi 26 sanıktan ilk grup olan 9'unun yargılamasına ilk olarak 29 Nisan'da Stuttgart'ta, aralarında örgütün elebaşı olduğu öne sürülen Prens Heinrich Reuss'un da bulunduğu 9 kişilik ikinci grubun yargılanmasına 21 Mayıs'ta Frankfurt'ta başlanmıştı.

Örgütün askeri kanadına mensup oldukları ve örgüte üye kazandırmaya çalıştıkları öne sürülen 8 kişilik son grubun davalarının Münih'te Ocak 2025'e kadar 54 duruşma şeklinde görülmesi planlanıyor.

Reichsbürger nedir?

Dosyası 425 bin sayfadan oluşan dava, Federal Cumhuriyet tarihindeki devlet güvenliğiyle ilgili en büyük dava olma özelliğini taşıyor.

İç istihbarat raporuna göre, kendilerini "Alman İmparatorluğu Vatandaşı (Reichsbürger)" olarak görenlerin sayısı 23 bin civarında bulunuyor. 2 bin 100 üyesi şiddet kullanmaya hazır grup, Almanya'yı meşru devlet olarak tanımıyor.

Üyelerden bazıları, monarşi altındaki Alman İmparatorluğu fikrine bağlıyken bazıları da Nazi taraftarı. Bazı üyeler ise Almanya'nın halen askeri işgal altında olduğuna inanıyor.