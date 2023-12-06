 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Saksonya-Anhalt eyaleti, Alman vatandaşlığı için ''İsrail'e destek'' şartı getirdi - Son Dakika
Üye Girişi

Saksonya-Anhalt eyaleti, Alman vatandaşlığı için ''İsrail'e destek'' şartı getirdi

Adolf Hitler liderliğindeki Nazi Almanyası döneminde Yahudilere yaptıkları soykırımın diyetini ödemeye devam eden Almanya, Alman vatandaşlığı başvurularında dikkat çeken bir karara imza attı. Saksonya-Anhalt eyaletinde alınan kararla Alman vatandaşlığı başvurusunda bulunacak kişilerden ''İsrail'in var olma hakkı''nı desteklediklerini beyan etmesi istendi.

Saksonya-Anhalt eyaleti, Alman vatandaşlığı için \'\'İsrail\'e destek\'\' şartı getirdi
06.12.2023 - 14:05,  Güncelleme: 14:18
Abone Ol

Almanya, Adolf Hitler döneminde yapılan Yahudi soykırımının diyetini ödemeye devam ediyor. Almanya'nın Saksonya-Anhalt eyaletinden vatandaşlık başvurusunda bulunanların " İsrail'in var olma hakkı"nı desteklediklerini beyan etmeleri gerektiği bildirildi. Başvuru sahipleri, beyanda bulunmayı reddetmeleri halinde ise Alman vatandaşlığına kabul belgesi düzenlenmeyecek.

ALMAN VATANDAŞLIĞI İÇİN İSRAİL ŞARTI

Eyalet İçişleri Bakanlığının yayımladığı genelgede, "İsrail'in var olma hakkının Almanya'nın varlık nedeni" olduğu belirtildi. Eyalet İçişleri Bakanı Tamara Zieschang Magdeburg da yaptığı açıklamada, gönderilen genelgeyle eyalette Alman vatandaşlığı için başvuranların İsrail'in varlığını kabul ettiğini beyan etmeleri gerektiğini ve bunun, vatandaşlık için ön koşul haline getirildiğini kaydetti.

Almanya'da vatandaşlık için İsrail şartı

Genelgede, "Alman vatandaşlığına geçmek İsrail'in var olma hakkına bağlılık gerektirir. Bu nedenle başvuru sahiplerinin vatandaşlığa kabulden hemen önce İsrail'in var olma hakkını tanıdıklarını ve İsrail devletinin varlığına aykırı her türlü çabayı kınadıklarını yazılı olarak teyit etmeleri gerekmektedir." ifadelerine yer verilerek, başvuru sahiplerinin beyanda bulunmayı reddetmeleri halinde vatandaşlığa kabul belgesinin düzenlenmemesi istendi.

HOLOKOST NEDİR?

Holokost, Yahudi Soykırımı veya "HaŞoah", Adolf Hitler liderliğindeki Nazi Almanyası döneminde, Heinrich Himmler'in liderliğindeki SS güçleri tarafından işgal edilen sınırlar içerisinde yaklaşık 6 milyon Yahudi'nin sistemli bir şekilde öldürüldükleri soykırıma verilen isimdir.

Kaynak: AA
YORUMLAR

Almanya, İsrail, Uluslararası İlişkiler, Göçmenler, Hukuk, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Saksonya-Anhalt eyaleti, Alman vatandaşlığı için ''İsrail'e destek'' şartı getirdi - Son Dakika


17:17
Sosyal medya fenomeni Gizem Bağdaçiçek gözaltına alındı Sosyal medya fenomeni Gizem Bağdaçiçek gözaltına alındı
16:54
İmzalar atıldı! İşte Yunanistan'la ikili ilişkilerde yeni bir sayfa açacak bildirinin detayları İmzalar atıldı! İşte Yunanistan'la ikili ilişkilerde yeni bir sayfa açacak bildirinin detayları
16:38
4,5 aylık hamile Eda Ece'den ilk poz geldi 4,5 aylık hamile Eda Ece'den ilk poz geldi
16:38
İsrail'in saldırıları sonucu hayatını kaybeden Filistinlilerin sayısı 17 bin 177'ye yükseldi İsrail'in saldırıları sonucu hayatını kaybeden Filistinlilerin sayısı 17 bin 177'ye yükseldi
16:32
Beşiktaş'a neden transfer olmadı? Tadic'ten derbi öncesi çok konuşulacak itiraflar Beşiktaş'a neden transfer olmadı? Tadic'ten derbi öncesi çok konuşulacak itiraflar
16:25
İlk kez küme düşen asırlık takımın taraftarları, şehri ateşe verdi İlk kez küme düşen asırlık takımın taraftarları, şehri ateşe verdi
16:04
Lihtenştayn Kraliyet ailesi üyesi Prens Constantin 51 yaşında yaşamını yitirdi Lihtenştayn Kraliyet ailesi üyesi Prens Constantin 51 yaşında yaşamını yitirdi
16:03
İsrailli askerlere destek ziyareti yapan televizyoncu top mermilerine ''Gazzelilere selamlar'' yazdı İsrailli askerlere destek ziyareti yapan televizyoncu top mermilerine ''Gazzelilere selamlar'' yazdı

Son Dakika
17:17 Sosyal medya fenomeni Gizem Bağdaçiçek gözaltına alındı
16:54 İmzalar atıldı! İşte Yunanistan'la ikili ilişkilerde yeni bir sayfa açacak bildirinin detayları
16:38 4,5 aylık hamile Eda Ece'den ilk poz geldi
16:38 İsrail'in saldırıları sonucu hayatını kaybeden Filistinlilerin sayısı 17 bin 177'ye yükseldi
16:32 Beşiktaş'a neden transfer olmadı? Tadic'ten derbi öncesi çok konuşulacak itiraflar
16:25 İlk kez küme düşen asırlık takımın taraftarları, şehri ateşe verdi
16:04 Lihtenştayn Kraliyet ailesi üyesi Prens Constantin 51 yaşında yaşamını yitirdi
16:03 İsrailli askerlere destek ziyareti yapan televizyoncu top mermilerine ''Gazzelilere selamlar'' yazdı
16:03 Oyuncu Filiz Taçbaş, CHP'den İzmir Foça Belediye Başkanlığına aday adayı oldu
15:40 Çocuğunu karanlıkta okula gönderen anne, kış saati uygulamasına tepki gösterdi: Yazıktır, günahtır
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.12.2023 18:00:55. #1.13#
SON DAKİKA: Saksonya-Anhalt eyaleti, Alman vatandaşlığı için ''İsrail'e destek'' şartı getirdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement