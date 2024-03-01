Almanya'da silahlı saldırı: 4 kişi hayatını kaybetti - Son Dakika
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Almanya'da silahlı saldırı: 4 kişi hayatını kaybetti

Almanya'nın Aşağı Saksonya eyaletinde, Scheessel beldesinde bir konuta düzenlenen silahlı saldırı sonucu 4 kişi hayatını kaybetti. Saldırıyı gerçekleştiren şüpheli, eski sevgilisinin evine saldırdığı ve evdekileri öldürdüğü iddia edildi. Şüpheli, Alman Silahlı Kuvvetler personeli olduğu ve olayın ardından teslim olduğu belirtildi. Polis ve savcılık olayla ilgili inceleme başlattı.

01.03.2024 12:37  Güncelleme: 12:38
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Almanya'nın Aşağı Saksonya eyaletinde bir konuta düzenlenen silahlı saldırı sonucu, 4 kişinin yaşamını yitirdiği bildirildi.

Polis ve savcılık tarafından yapılan açıklamada, eyaletin Scheessel beldesinde silahlı bir kişinin, sabaha karşı bir konuta saldırı düzenlediği belirtildi.

Açıklamada, saldırıda 1'i çocuk, 4 kişinin öldüğü kaydedildi.

Yerel basında çıkan haberlerde şüphelinin, eski sevgilisinin evine saldırdığı ve evdekileri öldürdüğü öne sürüldü.

Şüphelinin Alman Silahlı Kuvvetler personeli olduğu ve olayın ardından teslim olduğu aktarıldı.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: AA

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