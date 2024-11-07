Almanya'da Lindner Görevden Alındı

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(ANKARA) - Almanya'da Başbakan Olaf Scholz, Maliye Bakanı Christian Lindner'i görevden aldığını belirterek 15 Ocak'ta Federal Meclis'te güven oylamasına gidileceğini açıkladı.

Almanya Başbakanı Scholz, koalisyon ortağı Maliye Bakanı Lindner'i görevden aldı. Scholz, 15 Ocak'ta güven oylamasına gidileceğini açıkladı. Güven oylamasından çıkacak sonuca göre gelecek yıl normal takvime göre Eylül ayında yapılması gereken genel seçimlerin erkene alınmasının yolu açılabilir.