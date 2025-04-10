- Almanya'da plastik fabrikasında yangın

DORTMUND - Almanya'da bir plastik fabrikasında çıkan yangın kısa sürede yayıldı, alevler 10 saat sonra söndürülebildi.

Almanya'nın Kuzey Ren-Vestfalya eyaletinde bulunan Ahlen'deki bir plastik fabrikasında yerel saatle 22.26 sıralarında yangın çıktı. Alevlerin kısa sürede yayıldığı fabrikadan yoğun duman ve alev yükseldi. Bölgeye polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. Yangının giderek büyümesi üzerine çevre kentlerden takviye ekip istendi. 300 itfaiyecinin müdahale ettiği yangın 08.25 sıralarında söndürülebildi. Çökme tehlikesi bulunan alanlar ekiplerce yıkıldı. Polis yangında can kaybı ve yaralanan olmadığını açıklarken, fabrikada büyük hasar meydana geldi. Şirketin internet sitesinden yapılan açıklamada, yangının dış alandaki depo kısmında çıktığı, üretimin devam ettiği belirtildi.

Yangının çıkış nedenine ilişkin soruşturma başlatıldı.