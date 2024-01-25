 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Almanya'da Protestan Kilisesi'nde 9 bin 355 çocuk ve genç cinsel istismara uğramış olabilir - Son Dakika
Üye Girişi

Almanya'da Protestan Kilisesi'nde 9 bin 355 çocuk ve genç cinsel istismara uğramış olabilir

Almanya'da yapılan bir araştırma, Protestan Kilisesi'nde 1946'dan bu yana 9 bin 355 çocuğun ve gencin cinsel istismara uğramış olabileceğini ortaya çıkardı. Araştırmanın sonucu, Hannover kentinde kamuoyu ile paylaşılan bir raporla açıklandı. Tacizcilerin üçte biri kilise cemaatine ait papazlardan oluşurken, 9 bin 355 kişinin cinsel istismara uğradığı tahmin ediliyor. Araştırmacılar, bu rakamların sadece buzdağının görünen yüzü olduğunu belirtti. Daha önce Katolik Kilisesi'nde de benzer bir skandal ortaya çıkmış ve kilise mağdurlara maddi tazminat ödeme kararı almıştı.

Almanya\'da Protestan Kilisesi\'nde 9 bin 355 çocuk ve genç cinsel istismara uğramış olabilir
25.01.2024 - 20:57,
Abone Ol

Almanya'da yapılan bir araştırma, Protestan Kilisesi'nde 1946'dan bu yana 9 bin 355 çocuğun ve gencin cinsel istismara uğramış olabileceğini ortaya çıkardı.

Protestan Kilisesi'nin talebi üzerine oluşturulan bağımsız bir araştırma grubunun 3 yıl boyunca yaptığı araştırmanın sonucu hazırlanan rapor Hannover kentinde kamuoyu ile paylaşıldı.

İstirmara karıştığı belirtilen 3 bin 497 tacizciden üçte birinin kilise cemaatine ait papazlardan oluştuğu aktarılırken, aralarında küçük çocukların da bulunduğu 9 bin 355 kişinin cinsel istismara uğradığının tahmin edildiği açıklandı.

Araştırmacılardan yazar Martin Wazlawik, bu rakamların buzdağının sadece görünen yüzü olabileceğine dikkat çekti.

Almanya'da daha önce Katolik Kilisesi'nde de benzer bir skandal ortaya çıkarılmış ve kilise mağdurlara maddi tazminat ödeneceğini açıklamıştı.

Kaynak: AA
YORUMLAR

Hannover, Almanya, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Almanya'da Protestan Kilisesi'nde 9 bin 355 çocuk ve genç cinsel istismara uğramış olabilir - Son Dakika


00:15
İnci Taneleri dizisinin ilk bölümünde Dilber'in dansı büyük ilgi gördü İnci Taneleri dizisinin ilk bölümünde Dilber'in dansı büyük ilgi gördü
23:36
Sacha Boey'e de değindi! Okan Buruk'tan İstanbulspor maçı değerlendirmesi Sacha Boey'e de değindi! Okan Buruk'tan İstanbulspor maçı değerlendirmesi
22:54
Sarıyer'de çöp konteynerinde yeni doğmuş bebek bulundu Sarıyer'de çöp konteynerinde yeni doğmuş bebek bulundu
22:35
Resmi görüşmeler başladı! Sacha Boey 25 milyon euroya Bayern Münüh'e transfer oluyor Resmi görüşmeler başladı! Sacha Boey 25 milyon euroya Bayern Münüh'e transfer oluyor
22:05
İsveç'in NATO'ya katılım protokolü Resmi Gazete'de yayımlandı İsveç'in NATO'ya katılım protokolü Resmi Gazete'de yayımlandı
21:58
Türk sinemasının kötü adamı Hikmet Taşdemir hayatını kaybetti Türk sinemasının kötü adamı Hikmet Taşdemir hayatını kaybetti
21:54
Aslan hata yapmadı! Galatasaray, İstanbulspor'u 3-1 yendi Aslan hata yapmadı! Galatasaray, İstanbulspor'u 3-1 yendi
20:49
RAMS Park'ta neler oluyor? Hakem İstanbulspor'un golünü iptal edip Galatasaray'a penaltı verdi RAMS Park'ta neler oluyor? Hakem İstanbulspor'un golünü iptal edip Galatasaray'a penaltı verdi

Son Dakika
00:15 İnci Taneleri dizisinin ilk bölümünde Dilber'in dansı büyük ilgi gördü
23:36 Sacha Boey'e de değindi! Okan Buruk'tan İstanbulspor maçı değerlendirmesi
22:54 Sarıyer'de çöp konteynerinde yeni doğmuş bebek bulundu
22:35 Resmi görüşmeler başladı! Sacha Boey 25 milyon euroya Bayern Münüh'e transfer oluyor
22:05 İsveç'in NATO'ya katılım protokolü Resmi Gazete'de yayımlandı
21:58 Türk sinemasının kötü adamı Hikmet Taşdemir hayatını kaybetti
21:54 Aslan hata yapmadı! Galatasaray, İstanbulspor'u 3-1 yendi
20:49 RAMS Park'ta neler oluyor? Hakem İstanbulspor'un golünü iptal edip Galatasaray'a penaltı verdi
20:30 Birol Aydın, Saadet Partisi'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı oldu
20:12 TBMM'de AK Parti ve DEM Parti arasında ''Kürdistan'' tartışması
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 26.01.2024 00:19:50. #1.13#
SON DAKİKA: Almanya'da Protestan Kilisesi'nde 9 bin 355 çocuk ve genç cinsel istismara uğramış olabilir - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement