Almanya'da Restoranda Nazi Sloganı Atan Grup Hakkında Soruşturma Başlatıldı - Son Dakika
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Almanya'da Restoranda Nazi Sloganı Atan Grup Hakkında Soruşturma Başlatıldı

Almanya'nın Münih kentinde bir restoranda toplanan 12 kişilik bir grup, Nazi sloganı olan 'Sieg Heil' diye bağırdı. Restorandaki müşteriler ve çalışanlar olayı polise bildirdi ve polis gelene kadar grubun dışarı çıkmasına izin vermedi. Polis, müdahale ederek gruptakilerin ve görgü tanıklarının ifadesini aldı. Olayın akıbeti ve iç yüzü hakkında henüz açıklama yapılmadı.

12.06.2024 14:45
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Almanya'nın Münih kentinde restoranda, Nazi sloganı olan "Sieg Heil (Yaşasın Zafer)" diye defalarca bağıran bir grup hakkında soruşturma başlatıldı.

Alman basınında yer alan haberlere göre, dün akşam 20 ila 30 yaşlarındaki 12 kişi geleneksel bir Münih restoranında bir araya geldi.

Gruptan bir kişinin kısa bir konuşma yapmasının ardından diğerleri de "Sieg Heil" sloganı attı.

Restorandaki müşteriler ile olayı polise bildiren çalışanlar, polis gelene kadar grubun dışarı çıkmasına izin vermedi.

Olay yerine gelen polis, müdahale ederek gruptakilerin ve görgü tanıklarının ifadesini aldı.

Diğer yandan emniyet yetkilileri, gruptakilerin akıbeti ve olayın iç yüzü hakkında henüz açıklama yapmadı.

Mayıs sonunda da Sylt Adası'nda yapılan kutlamada çoğu gençlerden oluşan grubun, Gigi D'Agostini'nin "L'amour Toujours" şarkısı eşliğinde dans ederek, "Almanya Almanlarındır, yabancılar dışarı" diye bağırdığı video ülkede büyük infial yaratmıştı.

Kaynak: AA

Almanya, Münih, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Almanya'da Restoranda Nazi Sloganı Atan Grup Hakkında Soruşturma Başlatıldı - Son Dakika

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