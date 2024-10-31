Almanya'da Rus Ajan Tutuklandı

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Almanya'da, yabancı gizli servis ajanı olduğu gerekçesiyle 17 Nisan'da tutuklanan Rus ve Alman vatandaşı Dieter S. aleyhine savcılığın hazırladığı iddianamenin, Münih Yüksek Bölge Mahkemesine sunulduğu bildirildi.

Federal Savcılığın hazırladığı iddianameye göre sanığın, Ukrayna'nın doğusundaki Rusya yanlısı ayrılıkçıların kurduğu Donetsk Halk Cumhuriyeti (PRD) örgütüne üye, ateşli silah sahibi ve Rus gizli servisiyle bağlantılı olmasından şüpheleniliyor.

Gizli servis ajanı olduğu gerekçesiyle 17 Nisan'da gözaltına alınan Dieter S. o tarihten bu yana tutuklu bulunuyor.

Dieter S. gizli servis ajanı olduğu gerekçesiyle 17 Nisan'da gözaltına alınmış ve aynı gün tutuklanmıştı.