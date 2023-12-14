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Almanya'da Rusya casusluk davası devam ediyor - Son Dakika
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Almanya'da Rusya casusluk davası devam ediyor

Almanya'da eski Alman Dış İstihbarat Teşkilatı (BND) çalışanı Carsten L. ve iş insanı Arthur E'nin Rusya için casusluk suçlamasıyla yargılanmasına devam ediliyor. Mahkeme, devlet sırlarını korumak amacıyla izleyici almadı. Savunma avukatı müvekkilinin gizlilik nedeniyle kendisini savunacak durumda olmadığını belirtti. Kararın Temmuz 2024'te verilmesi bekleniyor.

Almanya\'da Rusya casusluk davası devam ediyor
14.12.2023 - 15:44,  Güncelleme: 15:46
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Rusya için casusluk yaptığı suçlamasıyla Aralık 2022'den bu yana tutuklu bulunan eski Alman Dış İstihbarat Teşkilatı (BND) çalışanı Carsten L. ve ona yardımcı olduğu öne sürülen iş insanı Arthur E'nin yargılanmasına bugün de devam edildi.

Berlin Yüksek Eyalet Mahkemesindeki duruşmaya, mahkeme heyeti, devlet sırlarını korumak amacıyla geçici olarak izleyici almadı. Mahkeme Başkanı Detlev Schmidt, gerekçesinde, aksi takdirde Almanya'nın devlet güvenliğini tehlikeye atma riski bulunduğunu ifade etti.

Gazeteciler ve izleyiciler, suçlamaların ayrıntılarının ve sırların niteliğinin ele alındığı iddianamenin 3 sayfası okunmadan önce dışarı çıkarıldı, sonra tekrar içeri alındı.

Savunma avukatı Johannes Eisenberg, müvekkilinin gizlilik nedeniyle kendisini savunacak durumda olmadığını belirtti.

Eisenberg, müvekkili hakkındaki iddiaları reddetti ve "İddia edilen vatana ihanet suçu gerçekleşmedi." dedi.

Carsten L. vatana ihanetle suçlanıyor

Eski bir üst düzey BND çalışanı Carsten L. ve ona yardımcı olduğu ileri sürülen iş insanı Arthur E, vatana ihanetle suçlanıyor.

İddianamede, söz konusu kişilerin, Rusya Federal Güvenlik Servisinden (FSB) ajanlarla devlet sırlarına ilişkin istihbarat belgeleri paylaştığı belirtilerek FSB'nin Carsten L'ye hizmetleri karşılığında 450 bin avro, Arthur E'ye en az 400 bin avro ödediği iddia edildi.

Carsten L, BND'nin dahili veri işleme sistemlerinden sağladığı toplam 9 belgeyi Arthur E'ye vererek Moskova'ya göndermekle itham ediliyor.

Carsten L. Aralık 2022'den, Arthur E. ocaktan bu yana tutuklu bulunuyor.

Davayla ilgili kararın, Temmuz 2024'te verilmesi bekleniyor.

Kaynak: AA
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