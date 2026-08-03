Almanya'da Sıcak Hava Uyarısı - Son Dakika
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Almanya'da Sıcak Hava Uyarısı

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Alman Meteoroloji Servisi, orta ve güney kesimlerde sıcak hava dalgası ve su seviyesi düşüşü uyarısı yaptı.

Alman Meteoroloji Servisi (DWD), ülkenin geniş bir kesimi için sıcak hava uyarısında bulundu.

DWD'nin internet sitesinden yapılan açıklamada, özellikle ülkenin orta ve güney kesimlerinde hava sıcaklığının yer yer aşırı seviyelere ulaşacağı bildirildi.

DWD, sıcak hava uyarılarının, hissedilen sıcaklığın yaklaşık 32 dereceyi aşmasının ve gece saatlerinde binaların yeterince soğuyamamasının beklendiği durumlarda yayımlandığını belirtti.

Yetkililer, vatandaşlara doğrudan güneş ışığından kaçınmaları, açık havadaki fiziksel aktiviteleri sabah erken saatlere bırakmaları, bol sıvı tüketmeleri, hafif giysiler giymeleri ve alkolden uzak durmaları tavsiyesinde bulundu.

Ayrıca yaşam alanlarının, güneşten korunması ve dış ortam serinlediğinde havalandırılması önerildi.

Ren Nehri'nde su seviyesi düştü

Kuraklık nedeniyle Ren ve diğer Alman nehirlerinin bazı kesimlerindeki su seviyelerinde rekor düşüş kaydedildi.

Ren Nehri'nin Köln'deki su seviyesi 67 santimetreye kadar düştü.

Ren Nehri'nde tarihi düşük su seviyelerinin görülmesi üzerine Ulaştırma Bakanı Steffen Bilger, perşembe günü Bonn'da uzmanların katılacağı konferans düzenleyecek.

Nehirde, düşük su seviyesi nedeniyle gemi taşımacılığının önemli ölçüde aksadığı ifade edildi.

Kuzey Ren-Vestfalya Ulaştırma Bakanı Oliver Krischer ise federal hükümet, eyaletler, belediyeler ve lojistik sektörünü bir araya getirecek ulusal bir görev gücü oluşturulması çağrısında bulundu.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Almanya'da Sıcak Hava Uyarısı - Son Dakika

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