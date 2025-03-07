Almanya'dan Bosna Hersek'e Destek Çağrısı - Son Dakika
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Almanya'dan Bosna Hersek'e Destek Çağrısı

Almanya, Bosna Hersek'in egemenliğini koruma çağrısında bulunarak, Sırp Cumhuriyeti'ndeki gelişmeleri endişeyle izliyor.

07.03.2025 15:16
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Almanya, Bosna Hersek'in egemenliği, toprak bütünlüğü ve bağımsızlığının korunması çağrısında bulundu.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Sebastian Fischer, Federal Basın Merkezi'nde yaptığı açıklamada, Bosna Hersek'teki iki entiteden biri olan Sırp Cumhuriyeti'nde yaşanan son gelişmeleri endişeyle izlediklerini belirterek, "Tüm iç ve dış siyasi aktörlere Bosna Hersek devletinin egemenliğini, toprak bütünlüğünü ve bağımsızlığını korumaları çağrısında bulunuyoruz." dedi.

Sebastian Fischer, Sırp Cumhuriyeti (RS) Ulusal Meclisi (NSRS) tarafından kabul edilen yasaların ülkenin anayasal düzenine yönelik büyük bir saldırıyı temsil ettiğini vurguladı.

Fischer, polis ve yargı makamlarının yetki alanlarının kapsamlı şekilde ortadan kaldırılmasının ve sivil toplum aktörlerine yönelik saldırıların yerel halkın güvenliğini tehlikeye atacağı uyarısında da bulundu.

Bosna Hersek'in uluslararası ortaklarına güvenebileceğini kaydeden Fischer, Dayton Barış Anlaşması'nın, barış ve istikrar arzusunun ve toprak bütünlüğünün garanti altına alınmasının BM Güvenlik Konseyi'nde yeniden teyit edilmesini memnuniyetle karşıladıklarını belirtti.

Bosna Hersek Yüksek Temsilcisini, Dayton Barış Anlaşması'nın gerektirdiği şekilde görevlerini yerine getirmesi konusunda desteklediklerini kaydeden Fischer, ülkesinin Sırp Cumhuriyeti'nde değişen güvenlik durumu karşısında kişisel ve spesifik yaptırım hakkını saklı tuttuğunu sözlerine ekledi.

Bosna Hersek'te RS Başkanı Dodik'in anayasaya aykırı uygulamaları

NSRS'de geçen hafta yapılan oylamada devlet kurumları olan Bosna Hersek Yüksek Yargı ve Savcılık Konseyi (VSTV), Bosna Hersek Savcılığı, Bosna Hersek Mahkemesi ve Bosna Hersek Araştırma ve Koruma Ajansının (SIPA) RS entitesindeki faaliyetleri yasaklanmıştı.

Ülke anayasasına aykırı olan kararları imzaladığını duyuran RS Başkanı Milorad Dodik, sözde yasaların yürürlüğe girmesinden sonra mahkemenin ve savcılığın çağrılarına cevap vermeyeceğini, RS polisi tarafından korunacağını açıklamıştı.

Ulusal medyada, Dodik'in "halk arasında panik oluşturma" için attığı adımlar kapsamında RS'de faaliyetleri durdurulacak 4 kurumda çalışan Bosnalı Sırpların işlerinden istifa etmeleri aksi durumda hapis cezası alabilecekleri belirtilmiş, Dodik ve NSRS'den gelen bu kararlar "darbe" olarak nitelenmişti.

Söz konusu kararlar, Bosna Hersek Mahkemesi'nin Dodik'e "Yüksek Temsilcilik Ofisi (OHR) kararlarına saygı duymamak" suçundan 1 yıl hapis ve 6 yıl siyasi yasak cezası vermesinin ardından alınmıştı.

Ülke içinden ve dışından pek çok devlet adamı, sivil toplum kuruluşu temsilcisi ve gazeteci Dodik'e tepki gösterdi.

Kaynak: AA

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