Almanya'dan HTŞ Açıklaması

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Almanya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Sebastian Fischer, Heyet Tahrir Şam'ın (HTŞ) eylemleriyle değerlendirilmesi gerektiğini söyledi.

Fischer, Berlin'de düzenlenen basın toplantısında, "HTŞ son birkaç gün içinde bazı gerçekler yarattı. Hoşumuza gitsin ya da gitmesin, Suriye'nin yeniden yapılanma sürecinde rol oynayacaklar." dedi.

Son aylarda ve yıllarda HTŞ'nin cihatçı kökenlerinden uzaklaşmaya ve sivil yapılar inşa etmeye çalıştığını aktaran Fischer, "Bu çabaların artık ciddiye alınıp alınmayacağı, özellikle şu anda kontrol ettikleri bölgelerdeki siviller ve azınlıklarla ilişkilerinde görülecektir." ifadelerini kullandı. Fischer, HTŞ'nin "eylemleriyle değerlendirilmesi gerektiğini" kaydetti.

Fischer, HTŞ'nin kökeninin El Kaide'nin Suriye'deki eski uzantısı olan El Nusra Cephesi'ne dayandığını belirtti.