Almanya'dan Rusya'ya 30 Günlük Ateşkes Uyarısı

Almanya Başbakanı Friedrich Merz, Rusya'nın Ukrayna'da 30 günlük ateşkesi reddetmesi durumunda bu ülkeye daha sert yaptırımlar uygulanacağını söyledi.

Merz, Fransa, İngiltere ve Polonyalı liderlerle birlikte bugün Kiev'e yaptıkları ziyarete ilişkin Bild gazetesine açıklama yaptı.

Ukrayna konusunda, barış müzakerelerine hazırlık yapmak için 30 günlük ateşkes çağrısı yaptıklarını ifade eden Merz, "Şimdi top (Rusya Devlet Başkanı Vladimir) Putin'de. Putin'in bu teklife cevap vermesi lazım." dedi.

Merz, Putin'in bu çağrıyı reddetmesi durumunda bunun sonuçları olacağını vurgulayarak, "Yaptırımlar büyük ölçüde sertleştirilecek ve Ukrayna'ya daha büyük yardımlar yapılacak." ifadesini kullandı.

Bunların maddi ve askeri yardımları kapsayacağını vurgulayan Merz, ABD'nin yaptırımları sertleştirmeyi destekleyebileceğini ve ABD Başkanı Trump'ın "Putin'e karşı sabrının tükendiğinin açık" olduğunu kaydetti.

Kendisinin Putin ile doğrudan görüşmeyi tamamen reddetmediğini belirten Merz, "Eğer böyle bir gerekliktik ortaya çıkarsa, eğer bu savaşın sona ermesine yardımcı olacaksa pek çok şeye hazırım." değerlendirmesinde bulundu.

Merz, ancak öncelikle bu hafta sonu ateşkesi sağlama hedefine ulaşıp ulaşılmayacağına bakılması gerektiğini kaydetti.

Almanya Başbakanı Merz, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, İngiltere Başbakanı Keir Starmer ve Polonya Başbakanı Donald Tusk, Ukrayna ile tam dayanışmalarını ifade etmek için bu sabah saatlerinde Kiev'e gelmişti.

Avrupalı liderler ABD Başkanı Donald Trump'ın Ukrayna'da barış anlaşması çağrısını desteklediklerini ve bu kapsamda ABD ile birlikte Rusya'ya, adil ve kalıcı barış şartlarının oluşturulması için "ön koşulsuz 30 gün ateşkes" çağrısı yaptıklarını belirtmişti.