Almanya İçişleri Bakanı, Merih Demiral'ın gol sevincini hedef alarak UEFA'dan yaptırım istedi - Son Dakika
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Almanya İçişleri Bakanı, Merih Demiral'ın gol sevincini hedef alarak UEFA'dan yaptırım istedi

Almanya İçişleri Bakanı Nancy Faeser, Türkiye ve Avusturya arasındaki 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) son 16 turu maçında Merih Demiral'ın gol sevincini hedef alarak UEFA'dan yaptırım istedi. Faeser, aşırı sağcı sembollerin stadyumlarda yerinin olmadığını belirterek, Avrupa Futbol Şampiyonası'nın ırkçılık platformu olarak kullanılmasının kabul edilemez olduğunu ifade etti. Almanya Tarım Bakanı Cem Özdemir de Demiral'ın gol sevincini aşırı sağcı ve terörü temsil eden bir mesaj olarak nitelendirdi ve UEFA'nın bir sonuç çıkarması gerektiğini söyledi.

03.07.2024 15:33
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Almanya İçişleri Bakanı Nancy Faeser, Türkiye ve Avusturya arasındaki 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) son 16 turu maçında Merih Demiral'ın gol sevincini hedef alarak UEFA'dan yaptırım istedi.

Faeser, sosyal medya playformu X üzerinden yaptığı açıklamada, "Aşırı sağcı Türklerin sembollerinin stadyumlarımızda yeri yoktur. Avrupa Futbol Şampiyonası'nın ırkçılık platformu olarak kullanılması kesinlikle kabul edilemez. UEFA'nın konuyu araştırıp yaptırımları değerlendirmesini bekliyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Bakan Faeser ayrıca, "Güvenlik yetkililerimiz Almanya'daki aşırı sağcı Türkleri yakından takip ediyor. 'Bozkurtlar' Federal Anayasayı Koruma Dairesi'nin denetimi altında." ifadelerini kullandı.

Almanya Tarım Bakanı Cem Özdemir de X hesabından Demiral'ın gol sevinciyle ilgili, "Mesajı aşırı sağcıdır, terörü ve faşizmi temsil eder. Bunu tartışmak yorucu. UEFA'nın bir sonuç çıkarması gerekiyor." açıklamasından bulundu.

Almanya'da düzenlenen şampiyonada çeyrek finale yükselen milli takımın Avusturya karşısında iki golüne de imza atan Merih Demiral, bozkurt işareti yapmıştı.

Kaynak: AA

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SON DAKİKA: Almanya İçişleri Bakanı, Merih Demiral'ın gol sevincini hedef alarak UEFA'dan yaptırım istedi - Son Dakika
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