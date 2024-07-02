Almanya'nın ilk siyahi federal milletvekili Karamba Diaby aday olmayacak - Son Dakika
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Almanya'nın ilk siyahi federal milletvekili Karamba Diaby aday olmayacak

Almanya'nın ilk siyahi federal milletvekili olan Karamba Diaby, gelecek yıl eylül ayında yapılacak genel seçimde aday olmayacağını açıkladı. Diaby, aday olmama kararını siyasi nedenlerle almadığını belirterek, yeni bir çığır açmanın ve bir sonraki siyasi neslin önünü açmanın zamanının geldiğini ifade etti. Diaby'nin Halle kentindeki milletvekili bürosu daha önce ırkçı saldırılara maruz kalmıştı.

02.07.2024 18:13
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Almanya'nın ilk siyahi federal milletvekili olan Karamba Diaby gelecek yıl eylül ayında yapılacak genel seçimde aday olmayacağını açıkladı.

Sosyal Demokrat Partiden (SPD) 2013'ten bu yana federal milletvekili olan Diaby, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Uzun süre düşünüp taşındıktan sonra, ailemle de istişare ederek Federal Meclis için tekrar aday olmama kararı aldım." ifadesini kullandı.

Eylül 2025'te yapılacak seçimde aday olmama kararını siyasi nedenlerle almadığını vurgulayan Diaby, "Üç dönemin ardından artık yeni bir çığır açmanın ve bir sonraki siyasi neslin önünü açmanın zamanı geldi. Aynı zamanda gelecekte aileme, arkadaşlarıma ve bahçemize daha fazla zaman ayırmak için sabırsızlanıyorum." değerlendirmesini yaptı.

Ülkenin ilk siyahi federal milletvekili Karamba Diaby'nin, Halle kentindeki milletvekili bürosu daha önce birçok kez ırkçı saldırıya maruz kalmıştı.

Alman Bild gazetesinin haberinde, "Diaby, ölüm tehditleri ve ırkçı saldırılardan dolayı mı aday olmuyor?" sorusu yöneltilerek Diaby'nin çekindiği için bir daha aday olmadığı ima edildi.

Diaby ise gazeteye verdiği cevapta, sebebin aldığı tehditler ve ırkçı saldırılar olmadığını bildirdi.

Ancak gazete, başka bir Alman politikacının, "Karamba asla kendisi için değil, ailesi ve ofisindeki çalışanlar için çekiniyordu. Halle'deki çalışanlar zaten korkudan işten ayrılmışlardı." ifadelerine yer vererek bu iddiasını sürdürdü.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Almanya'nın ilk siyahi federal milletvekili Karamba Diaby aday olmayacak - Son Dakika

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