Almanya'nın Tarım Destekleri 6.2 Milyar Avro

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MUSTAFA ÇALKAYA/BAHATTİN GÖNÜLTAŞ - Tarım politikalarını Avrupa Birliği'nin "Ortak Tarım Politikası" çerçevesinde şekillendiren Almanya, bu sektöre yıllık yaklaşık 6,2 milyar avro destek veriyor.

AA'nın, "Tarımda Yeni Dönem Stratejileri" başlıklı haber paketinin 6'ncı bölümünde, Almanya'daki tarımsal politikalar ve sağlanan destekler mercek altına alındı.

Sanayi ülkesi olarak bilinen Almanya, aynı zamanda güçlü bir tarım sektörüne sahip bulunuyor. 2. Dünya Savaşı'ndan sonra Almanya'da bir çiftçi 10 kişiyi besleyebiliyorken gelinen noktada bilimsel ve teknolojik ilerleme sayesinde bu rakam 139 kişiye yükseldi. Ülkenin tarım politikasını esas itibarıyla AB'nin "Ortak Tarım Politikası" şekillendiriyor.

Yüksek nüfus yoğunluğuna rağmen ülke topraklarının yarısını tarımda kullanan ülkede yaklaşık 270 bin tarım işletmesi faaliyet gösteriyor. Bu işletmelerin katkısıyla yıllık yaklaşık 75 milyar avroluk ürün üretiliyor.

Federatif yapıya sahip olan ve 16 eyaletten oluşan Almanya'nın tarım sektörü AB'nin en büyük 4 üreticisi arasında yer alıyor. Tarım arazilerinin yaklaşık yüzde 50'si, 200 milyondan fazla çiftlik hayvanını beslemek için kullanılan otlak ve ekilebilir arazilerden oluşuyor.

Coğrafi olarak Avrupa'nın tam ortasında yer alan ülkede tarım sektörünün ana üretim alanları arasında hayvansal ürünlerin yanı sıra ekmeklik tahıllar, patates, şeker pancarı, yağlı tohumlar, meyve ve sebzeler bulunuyor.

Almanya'nın patateste kendine yeterlik oranı yüzde 149'u bulurken bu oran peynirde yüzde 122, domuz etinde yüzde 119, et ürünlerinde yüzde 99, yumurtada yüzde 72, sebzelerde yüzde 37 ve meyvelerde yüzde 19 olarak hesaplandı.

Almanya, AB'nin en büyük süt üreticisi

Ülke, AB'nin en büyük süt üreticisi konumunda bulunuyor. Süt yerel mandıralarda işlenerek, içme sütü, tereyağı, yoğurt, peynir ve diğer süt ürünleri yapılıyor.

Almanya, ABD ve Hollanda'nın ardından dünyanın en büyük üçüncü tarım ürünleri ihracatçısı olarak dikkati çekiyor. Ülke aynı zamanda, Çin ve ABD'nin ardından dünya çapında üçüncü en büyük tüketici odaklı tarım ürünleri ithalatçısı konumunda yer alıyor.

Tarımsal destek için kamu fonlarından 6,2 milyar avro

Almanya, tarım sektörünü fonlar yoluyla destekliyor. Devlet yardımı köylerdeki sosyal dokuyu şekillendirirken kırsal alanlarda gelir ve iş fırsatları oluşturuluyor.

Ülkede tarımsal destek için kamu fonlarından yıllık yaklaşık 6,2 milyar avro sağlanıyor.

Almanya devletinin finansal yardımları, çiftçilerin gelirlerinin istikrara kavuşturulmasına da yardımcı oluyor. Ülkede AB Ortak Tarım Politikası aracılığıyla sağlanan fonlar hem çiftçileri hem de kırsal alanları destekliyor.

Almanya dünyanın ikinci büyük organik pazarı

Öte yandan Almanya, ABD'nin ardından dünyanın ikinci büyük organik pazarı konumunda bulunuyor. Ülke, organik ürün ihracatçıları için iyi fırsatlar sunuyor.

Yaşlanan nüfus ve tüketicilerin artan sağlık bilinci, sağlık ve zindelik ürünlerinin yanı sıra fonksiyonel gıda ürünlerine olan talebi körüklüyor.

Ülkede tüm tarımsal işletmelerin yüzde 14'ünden fazlası organik tarıma ayrıldı. Organik çiftçilerin üretimleri genellikle daha düşük olmasına rağmen gelirleri daha yüksek olabiliyor.

Tarım fuarlarının merkezi

Almanya, tarımda dünyanın en önemli fuar alanı olarak biliniyor.

Ülkede Fruit Logistica, Biofach, Interzoo, Prowein ve Anuga gibi fuarlarda tarım teknolojileri, tohumculuk, meyve ve sebze, bahçecilik, organik ürünler, içecek teknolojileri, şarapçılık gibi yeni ürünler ticarete sunuluyor. Bu etkinlikler sayesinde yeni alıcı ve ithalatçılarla işbirlikleri güçlendiriliyor.

Çiftçi eylemleri dünyada ses getirdi

Ülkede yıl başında çiftçiler bazı sübvansiyonların kesilmesini protesto etti. Alman hükümetinin, tarımsal dizel sübvansiyonunun kaldırılması ve araç vergisi muafiyetini sonlandırma planını protesto eden çiftçiler, ülkede birçok noktada yollara çıkarak ulaşımı kesintiye uğrattı.

Ülkede özellikle hasat mevsimlerinde başka ülkelerden gelen işçiler de sektörü etkileyen faktörler arasında gösteriliyor.