Almira Karakuş: Korkuların Üstesinden Geldi - Son Dakika
Almira Karakuş: Korkuların Üstesinden Geldi

Almira Karakuş: Korkuların Üstesinden Geldi
06.04.2026 10:10
Büyük bir su korkusunu yenip Türkiye 3'üncüsü olan Almira, dünya şampiyonu olmayı hedefliyor.

GAZİANTEP'te su korkusunu yenmek için 8 yıl önce yüzme sporuna başlayan Almira Karakuş (17), ocak ayında Konya'da düzenlenen şampiyonada paletli yüzmede Türkiye 3'üncüsü oldu. Dünya şampiyonu olmanın hayalini kurduğunu söyleyen Karakuş, "Türkiye rekorları kırmak istiyorum. Ne olursa olsun korkularımızın üzerine gitmemiz gerekiyor. Korkuyu bir engel değil aşılabilecek bir durum olarak görmeliyiz" dedi.

Almira Karakuş, 6 yaşında ailesiyle birlikte gittiği tatilde girdiği denizde boğulma tehlikesi geçirdi. Ailesinin yardımı ile sudan çıkarılan Karakuş'ta su korkusu oluştu. Almira Karakuş'un korkusunu yenmesi için arayış içine giren aile, kızlarını yüzme kursuna gönderdi. Gaziantep Yüzme Kulübü'ne gelen Karakuş, burada antrenör Batuhan Taşkıran'ın destekleriyle önce su korkusunu yendi. Almira Karakuş fobisini yenmesinin ardından antrenörü alandaki başarısını fark etti. 2026 yılı Ocak ayında Konya'da düzenlenen Bireysel Açık Yaş Türkiye Şampiyonası'nda Türkiye 3'üncüsü olan Karakuş, dünya şampiyonu olmanın hayalini kurduğunu söyledi.

'KORKULARIMIZIN ÜZERİNE GİTMEMİZ GEREKİYOR'

Korkuları ile yüzleşip bu alanda başarılar elde ettiğini söyleyen Almira Karakuş, "Su korkum ailemle gittiğim bir tatilde boğulmamla birlikte başlamıştı. Gaziantep'e dönünce ailemin destekleri ile korkumun üzerine gitmeye başladık ve beni yüzme kursuna yazdırdılar. Antrenörüm su korkusunu yendikten sonra bu alandaki başarımı fark etti. Normalde ayağımı suya değdirmek bile benim için işkenceydi. 8 yıldır yüzüyorum. En son ocak ayında Konya'da düzenlenen, Paletli Yüzme Türkiye Şampiyonası 400 metre çift palet büyükler kategorisinde Türkiye 3'üncüsü oldum. Daha öncesinde de Türkiye derecelerim oldu. Yakın zamanda Edirne'de milli takım seçmelerinde final yüzmeyi hedefliyorum. 2027 sezonunda paletli yüzme kulüpler arası dünya kupasında madalya almayı hedefliyorum. İleriki zamanlarda ülkemi uluslararası şampiyonalarda dereceyle temsil etmek istiyorum. Türkiye rekorları kırmak istiyorum. Ne olursa olsun korkularımızın üzerine gitmemiz gerekiyor. Korkuyu bir engel değil aşılabilecek bir durum olarak görmeliyiz. Yüzme hayatıma disiplini öğretti. Yüzme sporu benim vazgeçilmezim oldu" diye konuştu.

'ÖNÜMÜZDE MİLLİ TAKIM SEÇMELERİ VAR'

Yüzme antrenörü Butuhan Taşkıran, Türkiye 3'üncülük madalyası almasıyla Karakuş'a olan güveninin daha da arttığını ve dünya şampiyonasına kadar onunla çalışmak istediğini söyleyerek, "Almira ilk başladığında su korkusu olan bir çocuktu. Daha önce yaşadığı bir durumdan bahsetmişti bize. Bu korkuyu yenmek için yüzmeye başlamıştı. Almira'nın yüzme beceri kazanım testlerini yaptık. Almira'nın yüzmeye karşı bir yatkınlığının olduğunu belirledik. Bu doğrultuda Almira'yı önce altyapıda sonra performans grubuna alarak yüzme serüvenine devam ettik. Ardından Konya ilinde düzenlenen Bireysel Açık Yaş Türkiye Şampiyonası'na katılım sağladık. Bireysel Açık Yaş Türkiye Şampiyonası A kategorisinde Türkiye 3'üncüsü olarak madalya kazandı. Almira ile önümüzdeki sezonda milli takımlara katılmayı hedefliyoruz. Milli takımlar sürecinde final yüzmeyi hedefliyoruz. Haftada 7 gün yüzüyoruz. Yoğun bir tempo ile çalışıp Almira'yı hedeflerine ulaştırmayı istiyoruz. Önümüzde milli takım seçmeleri var" ifadelerini kullandı.

'KIZIMLA GURUR DUYUYORUM'

Almira'nın babası Mesut Karakuş, kızını her alanda desteklediğini söyleyerek, şöyle konuştu:

"Kızım küçük yaşta bir boğulma vakası yaşadı. Kolluk, simit ve can yeleği ile dahi suya giremiyordu. Çok korkuyordu. Biz bu korkusunu yenmek için arayışlar içine girmiştik. Daha sonra antrenörümüz Batuhan Hoca ile tanıştık. Su korkusunu 6-7 antrenmanda yenmesini sağladı. Sonrasında takibe aldılar, kademe kademe yükselerek bugünlere getirdiler. Paletli yüzme branşında daha etkili olacağını söylediler. Konya'da paletli yüzme yarışmalarında Gaziantep'imize 3'üncülük madalyası getirmeyi başardı. Daha öncesinde de okullar arasında, şehirler arası yarışmalarda yine çok sayıda dereceler elde etmişti. Hedefimiz, milli takım. Kızımızın su korkusunu yenmek için çıktığımız bu yolda almış olduğu Türkiye 3'üncülük madalyası ile gurur duyuyoruz. Milli takım hedefleri ile bu yolda ilerlemeye devam edeceğiz."

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Almira Karakuş: Korkuların Üstesinden Geldi - Son Dakika

SON DAKİKA: Almira Karakuş: Korkuların Üstesinden Geldi - Son Dakika
