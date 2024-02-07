Güncel

Alper Gezeravcı'nın dünyaya yolculuğu başladı

TÜRKİYE'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı'nın da bulunduğu Axiom-3 (Ax-3) mürettebatını taşıyan Dragon uzay aracı Uluslararası Uzay İstasyonu'ndan (ISS) ayrıldı.

Alper Gezeravcı'nın ISS'deki görevi sona erdi. Gezeravcı ile birlikte 4 astronot, yapılan hazırlıkların ardından ISS'den Dragon kapsülüne geçti. Hazırlıkların ardından kapsülün kapıları kapatıldı. Gerekli prosedürlerin tamamlanmasının ardından ISS'den ayrılma gerçekleşti ve Gezeravcı'nın dünyaya yolculuğu başladı. Kapsülün, 48 saat sürmesi öngörülen yolculuğun ardından Amerika Birleşik Devletleri'nin Florida açıklarında okyanusa inmesi bekleniyor.

BAKAN KACIR: ADAM DÖNÜYOR

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, yolculukla ilgili sosyal medya hesabından 'Adam dönüyor' notuyla paylaşım yaptı. Kacır, "Alper Gezeravcı, Türkiye'nin insanlı ilk uzay misyonunu gerçekleştirdi. Uluslararası Uzay İstasyonu'nda Türk bilim insanları tarafından hazırlanan 13 bilimsel deneyi tamamladı. Türk gençliği ve gelecek nesiller için ilham kaynağı oldu" dedi.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada ise "Gezeravcı ve mürettebatı, 2 gün sürecek uzun yolculuk sonunda 9 Şubat 2024 Cuma günü Türkiye saati ile 16.30'da Dünya'ya inecek. Bu yolculuk, Dragon kapsülünün şu ana kadar yaptığı en uzun transfer süresi olarak rekor kıracak" ifadeleri kullanıldı.

BAKAN KACIR, GEZERAVCI İLE GÖRÜŞTÜ

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Alper Gezeravcı ile Uluslararası Uzay İstasyonu'ndan ayrılmadan önce görüşme gerçekleştirdi. Bakan Kacır, görüşmeye ilişkin videoyu sosyal medya hesabından paylaştı. Görüşmede Gezeravcı, bütün görevin planlanan şekilde gerçekleştirildiğini belirtti. Gezeravcı, "14.00'da istasyondan ayrılışı gerçekleştirdikten sonra daha önce gerçekleşmiş görevlere göre daha uzun olacak şekilde planlama yapıldı. Takriben 47 saatlik uçuş sürecinden sonra 9 Şubat'ta Türkiye saati ile 16.00'da Florida'nın doğu sahiline, muhtemelen Daytona Beach ya da Cape Canaveral açıklarına iniş yapmayı planlıyoruz. Bir de alternatif planlamamız var; farklı hava durumu senaryoları gerçekleşirse bu da 56 saat" dedi.

Görev hakkında duygularını paylaşan Gezeravcı, "Başta bu görevin bugünlere erişmesinde güçlü iradesini ortaya koyan Sayın Cumhurbaşkanımız, ardından görevin hazırlık süreçlerinden bugüne gelene kadar ki bütün süreci kapsayacak şekilde siz ve bakanlığımızın bütün personelinin bugünlere kadar gece gündüz sağlamış olduğu destek için minnettarım. Her anımızda yanımızda oldunuz. Bütün hazırlık süreçlerinde, ihtiyaçlarımızda ve burada görevin icrasında gece ya da gündüz mefhumu gözetmeksizin, sürekli iletişim kanallarını açık tutarak her türlü ihtiyacımıza karşılık verdiniz. Bizler, bu görev esnasında devletimizin güçlü duruşunu yanımızda hissettik, hiçbir şekilde yalnız bırakmadığınız için hepinize minnettarım" diye konuştu.

'TARİHE YENİ BİR SAYFA AÇTI'

Bakan Kacır da, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Cumhurbaşkanlığı'na ait uçakla Gezeravcı'nın Türkiye'ye dönmesi için talimat verdiğini söyledi. Kacır ayrıca paylaşımında, "İlk astronotumuz Alper Gezeravcı ile Uluslararası Uzay İstasyonu'ndan ayrılmasının hemen öncesinde bir görüşme gerçekleştirdik. Her zamanki gibi özgüven ve cesaret sahibiydi. Türk milletinin iftihar kaynağı olan İnsanlı İlk Uzay Görevine ve Türk Uzay Bilim Misyonuna imza atarak, tarihte yeni bir sayfa açtı. Önce dünyaya ve kısa zaman sonra da ülkemize dönmesini heyecanla bekliyor olacağız. En çok da, ilham kaynağı olduğu Türk gençleriyle ve çocuklarımızla birlikte. Yolun açık olsun" ifadelerini kullandı.