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Altın dolandırıcıları tutuklandı, 3 kişi hapiste - Son Dakika
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Altın dolandırıcıları tutuklandı, 3 kişi hapiste

Bursa'nın Orhangazi ilçesinde altın dolandırıcılığı yaparak müşterilerini 500 milyon TL dolandıran Ahmet Öz ve 6 kişi, İstanbul'da yakalandı. Ahmet Öz'ün babası ve kaçıran kişi tutuklanırken, kuyumcu ortağı ve çalışanı ev hapsine alındı. Ahmet Öz'ü saklayan kişi ise yurt dışı yasağı ile serbest bırakıldı.

Altın dolandırıcıları tutuklandı, 3 kişi hapiste
07.01.2024 - 00:35,
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Bursa'nın Orhangazi ilçesinde, 'yavru' adını verdiği sistemle, piyasa değerinin altında altın satma ve kazanç sağlama vaadiyle, müşterilerini yaklaşık 500 milyon TL dolandırıp kaçtığı İstanbul'da yakalanan kuyumcu Ahmet Öz (44) ile 6 kişi, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Ahmet Öz ile babası Sedat Öz ve Ahmet Öz'ü İstanbul'a kaçıran Hakan Şenocak tutuklanırken, kuyumcu ortağı A.F.Ş. ile kuyumcu çalışanı S.İ.'ye ev hapsi verildi. Ahmet Öz'ü İstanbul'daki evinde saklayan R.E. ise yurt dışı yasağı kararı ile serbest bırakıldı.

Mehmet İNAN- Hasan BOZBEY/ BURSA,

Kaynak: DHA
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