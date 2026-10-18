Altın Portakal\'da iki film 31 Ekim\'de engelli izleyiciler için ücretsiz gösterilecek

(ANTALYA) - 63. Uluslararası Antalya Altın Portakal Film Festivali, bu yıl Engelsiz Filmler Festivali ile iş birliği yaparak sinemaya erişimde engelleri kaldırmayı hedefliyor. "Engelsiz Filmler" seçkisi kapsamında iki film, sesli betimleme ve ayrıntılı altyazı desteğiyle ücretsiz gösterilecek.

Sinemanın yalnızca beyaz perdede değil, herkesin eşit koşullarda bir araya gelebildiği salonlarda da hayat bulması amacıyla 63. Uluslararası Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde bu yıl özel bir seçki hazırlandı. 24–31 Ekim 2026 arasında düzenlenecek festival, 14 yıldır erişilebilir sinema alanında çalışmalar yürüten Engelsiz Filmler Festivali ile iş birliği yaparak görme ve işitme engelli izleyicilerin de film gösterimlerine katılımını destekleyecek.

"Engelsiz Filmler" seçkisiyle sinemaya erişimde karşılaşılan engellerin azaltılması ve kültürel etkinliklerde fırsat eşitliğinin güçlendirilmesi amaçlanıyor. Gösterimlerde kullanılacak sesli betimleme ve ayrıntılı altyazı uygulamaları, farklı ihtiyaçları bulunan izleyicilerin filmleri birlikte deneyimlemesine olanak sağlayacak.

İKİ FİLM ÜCRETSİZ GÖSTERİLECEK

Seçki kapsamında, 31 Ekim Cumartesi Antalya Atatürk Kültür Merkezi (AKM) Aspendos Salonu'nda iki film izleyiciyle buluşacak. Reza Memari'nin yönettiği animasyon filmi "Şarkıcı Balina" saat 12.30'da, Jean-Pierre ve Luc Dardenne kardeşlerin yönettiği "Genç Anneler" ise saat 15.30'da gösterilecek.

Her iki film de görme engelli izleyiciler için sesli betimleme, işitme engelli izleyiciler için ayrıntılı altyazı desteğiyle sunulacak. Gösterimler ücretsiz gerçekleştirilecek.

"ŞARKICI BALİNA" OTİZM DOSTU KOŞULLARDA GÖSTERİLECEK

Almanya, Çekya ve Kanada ortak yapımı olan 2025 tarihli "Şarkıcı Balina" (The Last Whale Singer), okyanusları koruyan son Şarkıcı Balina'nın yetim oğlu Vincent'ın macerasını anlatıyor. Genç kambur balinanın yolculuğunu konu alan film, 2025 Uluslararası Çocuk ve Genç İzleyici Film Festivali Schlingel'de En İyi Uluslararası Uzun Metrajlı Çocuk Filmi Ödülü'nü kazandı.

Film, erişilebilir gösterimin yanı sıra otizm dostu koşullarda da izlenebilecek. Gösterim sırasında salon ışıkları tamamen kapatılmayacak, ses seviyesi düşük tutulacak ve izleyicilere hareket etme, yiyecek ve içecek tüketme serbestliği tanınacak. Böylece duyusal hassasiyetleri bulunan izleyicilerin sinema deneyiminin kolaylaştırılması hedeflenecek.

DARDENNE KARDEŞLERİN CANNES ÖDÜLLÜ FİLMİ DE SEÇKİDE

Belçika ve Fransa ortak yapımı "Genç Anneler" (Young Mothers), genç yaşta annelikle karşı karşıya kalan beş kadının yaşam mücadelesini beyaz perdeye taşıyor.

Jean-Pierre ve Luc Dardenne'nin yönettiği 2025 yapımı film, genç anneler için oluşturulan bir sığınma evinde kalan Jessica, Perla, Julie, Ariane ve Naima'nın kendileri ve çocukları için daha iyi bir gelecek kurma çabalarına odaklanıyor.

Cannes Film Festivali'nde geçen yıl En İyi Senaryo ve Ekümenik Jüri Ödülü'ne değer görülen yapım, annelik, dayanışma, toplumsal eşitsizlik ve gelecek umudu gibi temaları ele alıyor.

ERİŞİLEBİLİR SİNEMA SÖYLEŞİDE ELE ALINACAK

Film gösterimlerinin ardından "Bir Arada Film İzlemek Mümkün! Erişilebilir Sinema" başlıklı söyleşi düzenlenecek.

Be In! Erişilebilir Festivaller Ağı ve Engelsiz Filmler Festivali kurucularından Emrah Kalan ile Kıvanç Yalçıner'in katılacağı söyleşide, Türkiye'den ve dünyadan erişilebilir sinema uygulamaları değerlendirilecek.

Söyleşide ayrıca filmlerin erişilebilir hale getirilmesinde kullanılan yöntemler, gösterimlerin hazırlanma süreçleri ve kültür-sanat etkinliklerinin farklı ihtiyaçlara sahip izleyiciler için nasıl daha kapsayıcı hale getirilebileceği tartışılacak.

Altın Portakal'ın bu yılki programına eklenen "Engelsiz Filmler" seçkisi, sinemaya erişimin yalnızca fiziksel mekanlarla sınırlı olmadığını; filmlerin sunum biçimlerinin de izleyicilerin kültürel yaşama eşit katılımında belirleyici olduğunu gündeme taşıyacak.