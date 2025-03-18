Altındağ Belediyesi İşçileri Eylemde.

HABER: Batuhan DÜKEL/ KAMERA: Gurbetelli YALÇIN

(ANKARA)- HAK-İŞ'e bağlı HİZMET-İŞ Sendikası Genel Başkan Yardımcısı İdris Ersoy, Altındağ Belediyesi personelinin sendikaya üyeliği nedeniyle işten çıkartıldıklarını öne sürerek, "Son bir iki hafta içinde sendikamızdan istifa etmeyi reddeden 25 arkadaşımızı işten çıkardılar. İş yerlerinde huzur kalmadı. İşçiler, üyelerimiz tedirginlik içerisinde. Emekçi arkadaşlarımız rahatsız, aileleri huzursuz, çocukları korku ve kaygı içinde kamuoyu ise endişeli" dedi.

HAK-İŞ'e bağlı HİZMET-İŞ Sendikası, AK Parti'nin yönetiminde olduğu Altındağ Belediyesi personelinin sendikaya üyeliği nedeniyle işten çıkartıldıkları gerekçesiyle belediye önünde eylem çadırı kurdu. HİZMET-İŞ Sendikası Genel Başkan Yardımcısı İdris Ersoy, eylem çadırında yaptığı açıklamada, şunları söyledi:

"Altındağ Belediyesi'nde haksız, hukuksuz olarak işten çıkarmalara ve keyfi olarak yapılan sürgün ve baskılara karşı arkadaşlarımızla birlikte başlattığımız haklı mücadelemizi bugün de kararlılıkla sürdürüyoruz. Direnişimizi mücadelemizi; arkadaşlarımız işe geri alınıncaya kadar, sendikal baskılara ve sürgünlere son verilinceye kadar, toplu iş sözleşmesi çalışanların lehine imzalanana kadar kararlılıkla sürdüreceğiz. 31 Mart yerel seçimlerinden bugüne Altındağ Belediyesi'nde sular durulmadı; önce üyelerimizin yüzde 30 ücretleri kesildi, yeni dönem sözleşme devam ederken 52 günlük ikramiyeleri 36 güne düşürüldü, 105 TL olan yemek ücreti de 80 TL'ye düşürüldü, yol ve eğitim ücretleri bordrodan çıkarıldı, HİZMET-İŞ Sendikası olarak bu uygulamaları kabul etmeyince üyelerimiz baskı ve tehditle sendikamızdan istifa ettirilmeye başlandı.

"Sendikamızdan istifa etmeyi reddeden 25 arkadaşımızı işten çıkardılar"

Bununla da yetinilmedi; üyelerimiz sendikadan istifa etmedikleri için birçok işçinin ücreti yarı yarıya kesildi ve iş yerlerinde ayrımcılık yapıldı. Her gün yönetimin talimatıyla baskılara, mobbinglere maruz kaldılar. İş elbiseleri verilmedi. Raporlu ve izindeyken işlerinden çıkarıldılar. Ne kadar haksızlık, hukuksuzluk varsa, ne kadar kanunsuzluk varsa üyelerimiz üzerinde uyguladılar. Son bir iki hafta içinde sendikamızdan istifa etmeyi reddeden 25 arkadaşımızı işten çıkardılar. İş yerlerinde huzur kalmadı. İşçiler, üyelerimiz tedirginlik içerisinde. Emekçi arkadaşlarımız rahatsız, aileleri huzursuz, çocukları korku ve kaygı içinde kamuoyu ise endişeli. Çünkü baskı ve mobbing had safhaya çıkmış durumda. Emekçi arkadaşlarımız çalışma bakanlığı müfettişlerine yaşanan hukuksuzluğu, sendikal baskıları anlattıkları için işlerinden kovuluyor. Hukuksuzluk kartopu gibi büyüyor. Artık tahammül sınırları aşılmış, bıçak kemiğe dayanmıştır.

"Zafer inan ve mücadele eden emekçi kardeşlerimizindir"

Ekmeğiyle oynanan, ağır sömürüye maruz kalan, baskı gören, sürgüne gönderilen arkadaşlarımızın ızdırabıyla birlikte bu mübarek günlerde yüreğimize kan damlıyor. Ama bu böyle gitmez. Zulümle abat olanın akıbeti berbat olur. Mücadelenin azmiyle aydınlık geleceğe yürüyen arkadaşlarım, yiğit emekçiler, zafer yakındır. Zafer, inan ve mücadele eden emekçi kardeşlerimizindir. Sendikamız üyesi emekçiler kimsesiz değildir. Türkiye'nin en büyük, en güçlü ve en etkin sendikası HAK-İŞ/HİZMET-İŞ, Altındağ Belediyesi'nde çalışan üyelerimiz ve ekmeği elinden alınmış tüm üyelerimizin sonuna kadar yanındadır. HİZMET-İŞ Sendikamız ve üyeleri bu onurlu mücadelede kararlıdır. Şairin dediği gibi; umursama dünya gelse üstüne, içinde büyüyen bir ahın olsun, elbet bir gün devran döner tersine. Tahammül en büyük silahın olsun. Evet değerli arkadaşlarım o günler de gelecek, bugün elinde güç olduğunu sanan işverenler evine ekmek götürmekten başka bir gayesi olmayan mazlum, gariban işçilerin ahı ile bedbaht olacaktır. Bu makamları kendi çiftlikleri görenler sanıyorlar ki biz bu işçileri işten çıkardık mı kimsesinin sesi çıkmayacak, herkes susacak, pusacak, evlerine çekilecek. Hayır öyle olmayacak; mazlum ve mağdur işçilerin sahibi önce yüce Allah sonra da HAK-İŞ/HİZMET-İŞ Sendikası'dır. Bizim demokratik tepkilerimiz, işimize dönme kararlığımız, içimizdeki yanan mücadele ateşi ile muhakkak kazanacağız. Tüm hukuki ve yasal yolları kullanacak, işimizi geri alana kadar mücadelemize devam edeceğiz. Yılmayacağız, pes etmeyeceğiz direneceğiz direne direne kazanacağız. Buradan bir kez daha Altındağ Belediyesi ve işçilerin ekmeği, aşı ile oynayan tüm işverenlere sesleniyoruz. İşçilerin aşı ile ekmeği ile oynamayın, yıllardır ilçe halkına hizmet etmek için çalışan, evine helal rızık götürmekten başka gayesi olmayan bu işçilere derhal işlerini geri verin. Gittiğiniz yol, yol değildir. Yol yakınken bu yanlıştan dönün.

"İşten çıkarılan üyelerimiz işlerine iade edilinceye kadar mücadelemizi kararlılıkla sürdüreceğiz"

Emekçilerin onuru ve ekmeğiyle oynamayın. Bilindik bahanelerin, mesnetsiz yaklaşımların arkasına sığınmadan, haksız ve hukuksuz olarak işten çıkardığınız üyemiz emekçileri işe geri alın, Kıyıma son verin. Adaleti ve iş barışını yeniden tesis edin. Aksi halde duruşumuz, direnişimiz ve hukuki mücadelemiz karşısında yenileceksiniz. İşten çıkarılan üyelerimiz işlerine iade edilinceye kadar mücadelemizi kararlılıkla sürdüreceğiz. Altındağ Belediyesi emekçilerinin hak ve hukukuna sahip çıkacağız. Tüm emekçiler olarak mücadele de kararlıyız, davamızda haklıyız, kazanan biz olacağız. Günlerdir işine geri dönmek için bekleyen bugünden sonra mücadelesini bu alandan sürdürecek olan tüm emekçi kardeşlerimizi saygıyla selamlıyor, günlerimiz aydın, mücadelemiz kutlu olsun diyorum."

"Belediye Başkanı bizim suratımıza bakmıyor"

Altındağ Belediyesi'nde işten çıkartılan Bayram Çiğdem, sendika üyesi oldukları nedeniyle maaşlarında önce 10 bin lira düşüş yaşadığını ve ardından da işten çıkarıldığını belirterek, "15 senedir ben buraya emek veriyorum. Bir kalemde bizi sildiler. Sendikadan çııkmadığımız için ocak ayında 41 bin lira olan maaşım 32 bin liraya düştü şubat ayında. Bizim çoluğumuzun, çocuğumuzun rızkıyla oynuyorlar. Allah'a havale ediyorum. Sendika üyesiyiz diye bizi işten çıkartıyorlar, maaşlarımızı düşürüyorlar. Bizim paramız ile 9 adet araba aldılar. Belediye Başkanı bizim suratımıza bakmıyor. Bizi insan yerine koyan kimse yok. Biz haklarımızı istiyoruz. Biz sebepsiz yere işten çıkartıldık" ifadelerini kullandı.

"Biz neden hakkımızı belediye başkanına yedirelim?"

İşten çıkartılan işçilerden Fatih Çınar da konuya ilişkin şöyle konuştu:

"Bizler çöpleri toplayan insanlarız. Biz sokakları temizleyen insanlarız. Hiçbir zaman Altındağ Belediyesi'nde yasal olmayan bir şeyi yapmadık. Sadece sendikamızın bize verdiği bilgiler dahilinde işlerimizi yaptık. Sendikamız Altındağ Belediyesi ile 12 oturum gerçekleştirdi. Altındağ Belediyesi Başkan Yardımcısı Cebrail Arslan, 'Kimin ne alacağı varsa biz vereceğiz. Kimsenin bizde alacağı kalmayacak' dedi. Bir yıldır biz paramızı alamıyoruz. Sendikadan çıkmayan arkadaşlarımızın maaşından 10'ar bin lira para kestiler. En son dün arkadaşlarımızı işten çıkarttılar. Ayın 10'unda arkadaşımızı işten çıkartıyorlar ve 7 gün boyunca belediyede çalıyor. Belediye de demiyor 'Biz seni işten çıkarttık' diye. Arkadaşımız e-Devlet'ine girip öğreniyor işten çıkartıldığını. Tehditlerle bizi yıldırmaya çalışıyorlar. Yılmadık, yılmayacağız da. Arkadaşlarımız ile beraber biz bu çadırdayız. Biz hakkımızı alana kadar buradan ayrılmayacağız. Gerekirse biz burada yatacağız. Biz pislik içinde çalışan insanlardık. İnsanların elinin ucuyla attığı çöpü biz kucaklayarak atıyoruz. Biz sendikalar haklarımızdan neden vazgeçelim? Biz neden hakkımızı belediye başkanına yedirelim?"

Açıklamadan hemen önce bir belediye yetkilisinin çadıra gelerek, "Açıklamanızı yapın. Bu çadırı kaldırın. Yoksa bu çadırı yıkarız" demesi üzerine eylemciler tepki gösterdi. Çıkan ufak çaplı arbede, kolluk kuvvetleri tarafından durduruldu.