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Altınokta Körler Derneği Afyonkarahisar Şube Başkanı Hakan Erdoğan, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutladı - Son Dakika
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Altınokta Körler Derneği Afyonkarahisar Şube Başkanı Hakan Erdoğan, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutladı

Altınokta Körler Derneği Afyonkarahisar Şube Başkanı Hakan Erdoğan, gazetecilik mesleğinin önemine dikkat çekerek, Afyonkarahisar'daki basın mensuplarının 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü tebrik etti. Erdoğan, basının demokrasinin vazgeçilmez bir unsuru olduğunu ve gazetecilik mesleğinin sorumluluk ve özveri gerektirdiğini vurguladı. Ayrıca, bu özel günün basın özgürlüğüne ve gazetecilerin haklarına dikkat çekmek açısından da önemli olduğunu belirtti ve Afyonkarahisar'da ilkeli ve tarafsız yayıncılık anlayışıyla görev yapan tüm basın mensuplarına teşekkür etti.

Altınokta Körler Derneği Afyonkarahisar Şube Başkanı Hakan Erdoğan, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü\'nü kutladı
10.01.2024 - 14:03,
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Altınokta Körler Derneği Afyonkarahisar Şube Başkanı Hakan Erdoğan, "10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü" dolayısıyla mesaj yayımladı.

Erdoğan, mesajında, gazetecilik mesleğinin insanların haber alma ve doğru bilgilendirilmesi konusunda büyük önem taşıdığını belirtti.

Afyonkarahisar'daki basın mensuplarının 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Gününü tebrik eden Erdoğan, "Basın, demokrasinin olmazsa olmaz unsurlarından biridir. Gazetecilik mesleği, güçlü bir sorumluluk ve özveri gerektirir. Bu özel gün, basın özgürlüğüne ve gazetecilerin haklarına dikkat çekmek açısından da önemlidir. Afyonkarahisar'da ilkeli ve tarafsız yayıncılık anlayışıyla görev yapan tüm basın mensuplarımıza teşekkür ediyoruz." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA
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Gazeteciler Günü, Medya, Politika, Güncel, Son Dakika

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