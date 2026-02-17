Altınordu'da "Bilim Kahramanları" Yarıştı

(ORDU) - Altınordu Belediyesi ile Bilim Kahramanları Derneği iş birliğiyle düzenlenen Bilim Kahramanları Buluşuyor/FIRST LEGO League Challenge Karadeniz Bölge Finali, 11 ilden 500'ü aşkın öğrencinin katılımıyla tamamlandı.

Altınordu Belediyesi ve Bilim Kahramanları Derneği iş birliğinde, "Geçmiş Uygarlıkların Hikayelerini Keşfediyoruz" temasıyla Bilim Kahramanları Buluşuyor/FIRST LEGO League Challenge Karadeniz Bölge Finali düzenlendi. Ordu Üniveristesi Morfoloji Binası'nda gerçekleştirilen final yarışmalarında Amasya, Ankara, Çorum, Giresun, İstanbul, Karabük, Ordu, Rize, Samsun, Sinop ve Trabzon illerinden ortaokul ve lise düzeyindeki 500'ü aşkın öğrenci buluştu.

İki gün süren yarışma boyunca öğrenciler, araştırma projeleri ve LEGO robot tasarımlarıyla hem mühendislik hem de bilimsel düşünme becerilerini geliştirdi.

Ordu Bahçeşehir Ortaokulu şampiyon oldu

Yarışma süresince öğrenciler, arkeolojik süreçlerden yeraltı yapılarının gizemlerine, geçmiş uygarlıkların izlerinden insanlık tarihine yön veren keşiflere uzanan kapsamlı bir araştırma yolculuğuna çıktı. Öğrenciler; problem çözme, takım çalışması, yenilikçi düşünme ve teknoloji kullanımındaki yetkinliklerini sergiledi. Yarışmalar sonucunda ortaokul klasmanında Özel Ordu Bahçeşehir Ortaokulu şampiyon olurken; Özel Çorum Ada Ortaokulu 2'nci, Özel Samsun Bahçeşehir Ortaokulu 3'üncü oldu.

Öz Değerler Birincilik Kategorisinde Özel Rize Bahçeşehir Koleji Ortaokulu, Yenilikçi Proje Kategorisinde Özel Çorum Doğa Ortaokulu, Robot Tasarım Kategorisinde Çözüm Akademi Okulları Merkez Kampüsü Eryaman Ortaokulu, Robot Performans Kategorisinde; Özel Ordu Bahçeşehir Ortaokulu, Yükselen Yıldız Kategorisinde Nazmi Arikan Fen Bilimleri Ortaokulu ve Aslan Koç Kategorisinde Özel Sivas Bahçeşehir Ortaokulu ödül almaya hak kazanan okullar oldu.

Liseler klasmanında da şampiyonluğu kazanan Ordu-Giresun Bahçeşehir Koleji Enver Yücel Kampüsü Fen ve Teknoloji Lisesi oldu. Ünye Mehmet Refik Güven Fen Lisesi ise ikinciliği elde etti. Baymak İlham Verenler Özel Ödülü'nün sahibi Özel Samsun Bahçeşehir Koleji Atakum Fen ve Teknoloji Lisesi olurken, Yükselen Yıldız Kategorisinde Ordu Türkiye Odalar ve Borsalar birliği Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Aslan Koç Kategorisinde Özel Samsun Final Koleji Lisesi ödül almaya hak sahibi oldu. Yarışmada ilk üçe giren takımlar, İzmir'de yapılacak olan ulusal müsabakalarda boy göstermeye hak kazandı.

Belediye Başkanı Ulaş Tepe, yarışmaların final heyecanını öğrencilerle birlikte yaşadı. Şampiyonlara ödüllerini takdim eden Tepe, şöyle konuştu:

"Hepiniz burada bizlerin gönüllerinin birincisiniz"

"Salondaki bu heyecanı görünce ne kazar güzel, ne kadar kıymetli bir iş yaptığımızı sizlerin gözlerindeki ışıktan ve enerjiden alıyorum. Burada mentör ve görevli arkadaşlarımız var. Ben de belediye başkanı olmadan önce sivil toplum kuruluşlarında yıllardır bu mentör arkadaşların yaptığı işleri yapan bir ağabeyinizdim. Daha sonra Ordulular takdir etti, demokrasinin bir gereği olarak da belediye başkanı olarak görev yapıyorum. Belediyelerin en asli görevi çöpleri toplamak, yeni yeni çocuk parkları yapmak, yolları yapmak ama kendine ve kentine güvenen çocukları, gençleri desteklemek de bizlerin görevi. Hepiniz burada bizlerin gönüllerinin birincisiniz. Çünkü bu salonda bulunan herkesin dünyaya bakış açısı çok kıymetli ve değerli. Dereceye giren, ödül alan ve alamayan bütün herkesi ben yürekten tebrik ediyorum. Buradaki yaptığımız bütün işler bize de ilham kaynağı oluyor. Bu yılın teması arkeoloji alanıydı. Bizim kentimizde Kurul Kalesi'nde de kazı çalışmaları devam ediyor. Biz de bu vesileyle sizlerin arkeoloji alanını daha iyi tanımanız, sevmeniz için Arkeopark'ı Altınordu'muza en kısa sürede kazandıracağız."

Bilim Kahramanları Derneği Yönetim Kurulu Başkan Vekili Fatma Bezek ise şunları söyledi:

"Bu etkinliğin amacı, çocuklara bilim ve teknolojiyi sevdirmek"

"Altınordu Belediyemizin ev sahipliğinde Karadeniz Bölgesi'ndeki 11 ilden gelen takımlarımız burada iki gün boyunca 500'ü aşkın öğrenciyi burada ağırladık. Bu yılın teması arkeoloji. Takımların arkeologların yaşadıkları sorunlara çözümler bulan projeler geliştirdiler. Aynı zamanda robotik çözümleri de maçlarda sundular. Bu etkinliğin amacı aslında çocuklara bilim ve teknolojiyi sevdirmek ve severek yapmalarını sağlamak. Yarışmalarla birlikte problemlere farklı bir bakış açısıyla bakmayı ve beraber problem çözmeyi, takım olmayı öğreniyorlar. 22'nci sezonu olan bu turnuvayı 2 yıldır ilk defa Karadeniz de yapıyoruz. Bugüne kadar Karadeniz bölgesinden takımlar Ankara ve İstanbul a gelmek zorunda kalıyordu. Ama 2 senedir bu turnuvanın ilk defa Karadeniz Bölgesi'nde gerçekleştirilmesi için sağ olsun Ulaş Başkan kapılarını açtı. Bizim yaptığımız projelere inandı ve çocuklara katkılarını gördü. Kendisine minnettarız. Çok teşekkür ediyoruz."

İl dışından yarışmaya katılan öğrenciler de güzel bir süreç yaşandığını belirterek, Altınordu Belediyesi'ne teşekkür etti.