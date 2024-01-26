17:13 •
Netanyahu'dan Uluslararası Adalet Divanının "soykırım" kararına tepki: İsrail, kendisini savunmaya devam edecek•
17:03 •
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İsrail'in soykırımla yargılanacak olmasına ilk yorum: Memnuniyetle karşılıyorum•
16:05 • •
Hatay'ın Altınözü ilçesinde zabıta ekiplerince iş yerlerinde denetim yapıldı.
Belediyenin açıklamasına göre, zabıta ekipleri ilçede faaliyet gösteren iş yerlerindeki denetimlerini sürdürüyor.
Denetimler kapsamında, iş yerlerinde hijyen kuralları ile fiyat etiketlerini kontrol edildi.
Benzer çalışmanın devam edeceği öğrenildi.
Son Dakika › Güncel › Altınözü ilçesinde iş yerlerinde denetim yapıldı - Son Dakika