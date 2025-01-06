Niğde'nin Altunhisar ilçesinde 2 otomobilin çarpışması sonucu biri ağır, 2 kişi yaralandı.
M.H (34) idaresindeki 51 ACG 755 plakalı otomobil, Yeşilyurt Soğuk Hava Deposu mevkisinde S.S'nin (70) kullandığı 51 ACN 315 plakalı otomobille çarpıştı.
İhbar üzerine kaza yerine jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi.
Kazada yaralanan sürücüler Altunhisar Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Son Dakika › Güncel › Altunhisar'da Trafik Kazası: 2 Yaralı - Son Dakika
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