Bartın'ı fırtına vurdu! Amasra’da dalgalar 6 metreye ulaştı, tekneler limana sığındı

Bartın'ı fırtına vurdu! Amasra’da dalgalar 6 metreye ulaştı, tekneler limana sığındıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Bartın’ın Amasra ilçesinde Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün turuncu kodlu uyarısının ardından etkili olan fırtına nedeniyle denizde dalga boyu 6 metreye ulaştı. Balıkçı tekneleri denize açılamazken, açıklardaki kuru yük gemileri de zor anlar yaşadı. Kurucaşile ilçesinde ise çok sayıda ağaç devrildi, enerji nakil hatlarının zarar görmesi nedeniyle ilçeye elektrik verilemiyor. Bartın-Kastamonu-Cide kara yolu da devrilen ağaçlar nedeniyle ulaşıma kapandı.
Bartın’da kuvvetli rüzgar hayatı olumsuz etkiledi. Amasra’da Büyük Liman’da kayalara çarpan dev dalgalar restoranların pencerelerine kadar ulaşırken, Kurucaşile’de devrilen ağaçlar ve uçan çatılar hasara yol açtı.
RÜZGARIN HIZI SAATTE 80 KİLOMETREYİ BULDU
Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün turuncu kodlu uyarısının ardından Amasra’da kuzeybatı yönünden esen rüzgarın hızı saatte 80 kilometreye ulaştı. Hava sıcaklığının 11 derece ölçüldüğü ilçede, Büyük Liman’da kayalara çarpan dalgaların boyu 6 metreye kadar yükseldi.
DALGALAR RESTORANLARIN PENCERELERİNE ULAŞTI
Limandaki restoranların pencerelerine kadar ulaşan dalgalar, çevrede bulunanları tedirgin etti. Amasra açıklarında bulunan kuru yük gemileri de kuvvetli rüzgar nedeniyle zor anlar yaşadı. Boztepe ile Kaleiçi mahallelerini bağlayan Kemere Köprüsü mevkisinde de rüzgar etkisini gösterdi.
TEKNELER KARADENİZ’E AÇILAMADI
Fırtına nedeniyle denize açılamayan balıkçı tekneleri limana demirledi. Sahil Güvenlik Batı Karadeniz Grup Komutanlığı ekipleri, teknelerin zarar görmemesi için önlem aldı.
POLİS VE BELEDİYE EKİPLERİNDEN UYARI
Büyük Liman mevkisinde devriye gezen polis ekipleri vatandaşları uyardı. Amasra Belediyesi ekipleri de anonslarla vatandaşlara dikkatli olmaları çağrısında bulundu.
KURUCAŞİLE’DE ÇOK SAYIDA AĞAÇ DEVRİLDİ
Kuvvetli rüzgarın etkili olduğu Kurucaşile ilçesinde çok sayıda ağaç devrildi. Sahil kenarındaki kameriyeler de devrilerek zarar gördü. Enerji nakil hatlarında oluşan hasar nedeniyle ilçeye elektrik verilemiyor.
EVİN ÇATISI UÇTU, KARA YOLU KAPANDI
Arıt Turanlar köyünde bir evin çatısı kuvvetli rüzgar nedeniyle uçtu. Bartın-Kastamonu- Cide yolunun Uğurlu mevkisinde ise devrilen ağaçlar nedeniyle kara yolu ulaşıma kapandı. Ekiplerin yolu ulaşıma açmak için çalışmaları sürüyor.
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